ZAPPI (Pres. Aia): “Deferimento? Sicuro che sarò prosciolto. FVS, importante la segnalazione degli allenatori. Classe arbitrale italiana eccellente”

Il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Antonio Zappi è stato ospite alla Domenica Sportiva su Rai Due. A proposito del deferimento scattato nei suoi confronti, venendo accusato dalla Procura federale di presunte pressioni legate al cambio degli organi tecnici di Serie C e Serie D, Zappi ha spiegato:

“La decadenza è un’ipotesi che non prendo neanche in considerazione, tanto è forte la convinzione della mia innocenza. Ho piena fiducia nella giustizia sportiva e quindi sono sicuro che il Tribunale Federale si esprimerà con il mio proscioglimento. Dal punto di vista tecnico, il patteggiamento è una soluzione pacifica mediata, concordata per risolvere in tempi brevi una controversia. Io ho cercato di attuare un progetto tecnico. Senza minacciare nessuno o indurlo alle dimissioni, ho solamente cercato di migliorare la qualità tecnica della nostra Associazione. Un Presidente moderno dell’AIA, deve muoversi come un manager anche nel mercato delle risorse. Negli anni abbiamo perso dirigenti come Collina, Rosetti, Rizzoli e Trefoloni, andati tutti all’estero, non potevamo quindi permetterci di perdere anche Orsato e Braschi”.

Sull’introduzione del FVS: “Non è un vero e proprio VAR a chiamata, ma in Serie C è stato introdotto l’FVS. Le telecamere in Serie C sono poche ma è importante la segnalazione a cura degli allenatori. Nel processo decisionale, la decisione finale viene prodotta dall’esito anche di una segnalazione dell’allenatore. L’arbitro non deve mai essere protagonista e mai comprimario. Credo che la classe arbitrale italiana sia di eccellenza. Orsato-Braschi: carisma e personalità, sono la possibilità che nel futuro si recuperino questi valori e si rimetta al centro credibilità e fondamentali caratteristiche della prestazione arbitrale”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***