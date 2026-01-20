A MENTE FREDDA | Il difficile viene adesso, continuare ad alzare l’asticella sul piano mentale

Ogni campionato è fatto di vari momenti. Siamo agli inizi del girone di ritorno, le partite a disposizione diminuiscono, la posta in palio è sempre più alta. Qualunque sia l’obiettivo da inseguire, l’adrenalina e la tensione salgono. Avere personalità e continuità, nei risultati e nelle prestazioni, diventa l’aspetto cruciale. Per quanto concerne le posizioni di vertice, ad oggi Catania e Benevento confermano di avere qualcosa in più rispetto alle altre concorrenti. Lo dicono i numeri, lo dice il rendimento.

Solidità e fisicità sono le armi principalmente messe in campo dagli uomini di Toscano mentre i giallorossi massimizzano il potenziale offensivo. In casa hanno fatto registrare entrambi un solo mezzo passo falso, vincendo le altre gare casalinghe finora. Fuori casa, invece, hanno raccolto lo stesso bottino di punti (17) riscontrando delle difficoltà (nelle ultime tre partite meglio la squadra di Floro Flores con 2 vittorie su 3 contro i 2 pareggi ed un successo del Catania, ndr).

Catania-Cosenza archivierà il primo mese del 2026 rossazzurro, proiettandosi verso il prosieguo di una stagione che vedrà ancora vari ostacoli da superare e scontri diretti da disputare. Scontri che potranno incidere in maniera marcata sul percorso da seguire. Toscano chiede ai suoi di alzare continuamente l’asticella sotto il profilo mentale. Il Benevento non molla, la Salernitana resta in qualche modo aggrappata al treno. Il campionato è entrato totalmente nel vivo, una volta di più conta restare lucidi e solidi, consapevoli dell’identità acquisita. Fortificando quello spirito e quel senso di appartenenza che il Catania ha saputo creare. E’ questa la chiave per aprire la porta dei sogni. Lottando fino alla fine, con le unghie e con i denti, alla ricerca di quella tanto agognata promozione in Serie B.

