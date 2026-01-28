A MENTE FREDDA | Mattone su mattone. Fondamenta solide. Col Sorrento nuovo test per misurare la mentalità

Il Benevento vince, il Catania idem. Gli etnei rispondono colpo su colpo nel duello a distanza con i sanniti. Mister Toscano ripete, instancabilmente, che l’obiettivo è quello di non mollare la vetta della classifica. Il Catania, a parità di punteggio con il Benevento, se il campionato finisse oggi – in attesa dello scontro diretto al “Vigorito” – si garantirebbe un posto al sole. Approdando in quella Serie B a lungo inseguita e tanto desiderata. Domenica scorsa la squadra di mister Toscano ha aggiunto un nuovo mattone ad una costruzione che presenta solide fondamenta. Avere dei pilastri ben saldi contribuisce a determinare una buona stabilità strutturale.

Tutto questo è racchiuso nella forza di un gruppo che si presenta unito, formato da uomini e amici dentro e fuori dal campo, gente con valori umani e professionali che emergono in tutta la loro assenza nella misura in cui c’è da sacrificarsi tutti insieme. Trascinando il collettivo e trasferendo subito il giusto input ai nuovi arrivati. A questo aggiungiamo la spiccata capacità difensiva di un Catania che ha applicato il cemento armato dalle parti di Dini, soprattutto tra le mura amiche. Ecco che la trasferta di Potenza contro il Sorrento diventa un nuovo test per misurare il grado di mentalità raggiunto fin qui dal Catania lontano dal ‘Massimino’.

La costruzione, come detto, è solida. Renderla ancora di più passa da partite come quella in programma sabato contro un avversario che, ad oggi, rappresenta un autentico tabù per il Catania, dal momento che i rossazzurri non hanno mai piegato in trasferta il Sorrento. Ma i tabù esistono per essere sfatati. Gli etnei possiedono mezzi e risorse per riuscire a spuntarla, servono nuove risposte lusinghiere dal rettangolo verde. Si riparte dal messaggio lanciato da Daniele Donnarumma in settimana («A Potenza dobbiamo imporre il nostro gioco»), perfetto per indicare il percorso di un Catania chiamato a fare la prestazione. Dando continuità al brillante successo di domenica scorsa e dimostrando che, anche in trasferta, la strada intrapresa è quella giusta.

