sabato, 10 Gennaio 2026
ACCADDE OGGI: 10 gennaio 1937, il Catania cala il poker in Piazza Giovanni Verga

foto mimmorapisarda.it

4-2 rifilato alla Pro Vercelli, il Catania giocava le gare interne al “Campo dei cent’anni”

Amarcord che risale a tantissimi anni addietro. Il 10 gennaio 1937, Catania di scena nel campionato di Serie B contro la Pro Vercelli. All’epoca la squadra etnea giocava le partite casalinghe presso il “Campo dei cent’anni”, sito nell’attuale Piazza Giovanni Verga (che in passato era un vero e proprio campo di addestramento militare e portava il generico nome di “piazza d’Armi”, prima di venire ribatezzata “piazza Esposizione”). L’impianto sportivo poteva contenere fino ad un massimo di 5-6mila spettatori.

Nello specifico ricordiamo quella che fu l’ultima vittoria interna del girone d’andata. La formazione allenata da Pietro Colombati rifilò quattro reti ai piemontesi. Al 16′ vantaggio catanese di Nicolò Nicolosi, pochi minuti più tardi si concretizzò il pari di Giuseppe Cornara (che fu anche un esperto tennista). Il 2-1 del Catania portò la firma di Ettore Brossi al 55′, ma gli ospiti risposero praticamente subito con Luciano Ramella. A sancire la vittoria catanese furono le successive reti di Marcello Mihalich (66′) ed ancora Nicolosi (76′) su rigore per il definitivo 4-2.

