domenica, 11 Gennaio 2026
HomeCatania NewsAccadde oggiACCADDE OGGI: 11 gennaio 1931, abbuffata di gol sotto l'Etna
AmarcordCatania NewsAccadde oggiLega ProPrimo Piano

ACCADDE OGGI: 11 gennaio 1931, abbuffata di gol sotto l’Etna

Redazione
By Redazione
0
1116
Bandiera Calcio Catania

Sette gol rifilati alla Bagnolese e prima gioia del 1931

11 gennaio 1931, viaggio alle origini del Catania. Allora la società etnea assumeva la denominazione di Società Sportiva Catania con l’Avv. Andrea Gaudioso alla presidenza del club. Militante nel campionato di Prima Divisione, equivalente della terza serie calcistica nazionale, il Catania ottenne la prima vittoria del 1931 rifilando sette gol al malcapitato avversario. Catanesi vittoriosi per 7-1, in casa (nel campo di Piazza Giovanni Verga), al cospetto della Bagnolese.

Invorio illuse la formazione ospite portandola in vantaggio al 29′, inconsapevole della pioggia di reti che avrebbe poi sommerso la propria squadra. La tripletta di Bertola, i gol di Borasi, Bavazzano, Pagliano e Lorenzo Bergia (capocannoniere del Catania con 10 reti) travolsero la squadra di Bagnoli, quartiere della città di Napoli, facendo gioire mister Antal Mally, ungherese nativo di Budapest che qualche anno prima aveva diretto la nazionale estone. Gli etnei terminarono la stagione in sesta posizione, facendo registrare insieme al Messina il migliore attacco del campionato.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CATANIA-CAVESE: valore mercato squadre a confronto
Articolo successivo
ROSSAZZURRI IN GIRO: per Frisenna le sirene del Giugliano, rimane a Siracusa?
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency