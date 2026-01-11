ACCADDE OGGI: 11 gennaio 1931, abbuffata di gol sotto l’Etna

Sette gol rifilati alla Bagnolese e prima gioia del 1931

11 gennaio 1931, viaggio alle origini del Catania. Allora la società etnea assumeva la denominazione di Società Sportiva Catania con l’Avv. Andrea Gaudioso alla presidenza del club. Militante nel campionato di Prima Divisione, equivalente della terza serie calcistica nazionale, il Catania ottenne la prima vittoria del 1931 rifilando sette gol al malcapitato avversario. Catanesi vittoriosi per 7-1, in casa (nel campo di Piazza Giovanni Verga), al cospetto della Bagnolese.

Invorio illuse la formazione ospite portandola in vantaggio al 29′, inconsapevole della pioggia di reti che avrebbe poi sommerso la propria squadra. La tripletta di Bertola, i gol di Borasi, Bavazzano, Pagliano e Lorenzo Bergia (capocannoniere del Catania con 10 reti) travolsero la squadra di Bagnoli, quartiere della città di Napoli, facendo gioire mister Antal Mally, ungherese nativo di Budapest che qualche anno prima aveva diretto la nazionale estone. Gli etnei terminarono la stagione in sesta posizione, facendo registrare insieme al Messina il migliore attacco del campionato.

