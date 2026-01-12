ACCADDE OGGI: 12 gennaio 2008, torna Catania-Juventus dopo oltre vent’anni

Sfida da sempre affascinante per il Catania contro una delle squadre più ambiziose d’Italia. Il 12 gennaio 2008, davanti a circa 20mila spettatori, Catania-Juventus si gioca allo stadio “Angelo Massimino” dopo oltre vent’anni e la Juve torna nella massima categoria dopo avere vissuto l’inferno della Serie B. I bianconeri si presentano con Trezeguet-Del Piero coppia d’attacco, Tiago titolare e Salihamidzic arretrato sulla linea dei difensori con Legrottaglie – futuro rossazzurro – in campo. Catania prudente: fuori Martinez, dentro Colucci.
Grande entusiasmo sugli spalti quando al 15′ si sblocca il risultato in favore degli etnei: lancio perfetto di Mascara a beneficio di Spinesi che batte Buffon al volo. Nella ripresa crescono gli ospiti alla ricerca del pareggio. Gli etnei di Silvio Baldini provano a stringere i denti ma, a tempo ormai scaduto, secondo l’arbitro Rocchi di Firenze Biagianti falcia Del Piero in area: calcio di rigore che lo stesso capitano juventino realizza.
VIDEO: gli highlights della partita
Il tabellino del match
CATANIA (4-3-3): Polito; Silvestri, Terlizzi, Stovini, Vargas; Edusei, Izco, Biagianti; Colucci (22’st Martinez), Mascara, Spinesi (43’st Tedesco). In panchina, allenatore Baldini: Bizzarri, Sottil, Gazzola, Llama, Millesi.
Allenatore: Baldini
JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Salihamidzic (36’st Iaquinta), Legrottaglie, Chiellini, Molinaro; Nocerino,
Zanetti, Nedved (30’st Palladino); Tiago (1’st Marchionni); Del Piero, Trezeguet. In panchina, allenatore Ranieri: Belardi, Birindelli, Grygera, Almiron.
ARBITRO: Rocchi di Firenze
RETI: 15’pt Spinesi, 46’st Del Piero (rig).
