lunedì, 12 Gennaio 2026
HomeAmarcordACCADDE OGGI: 12 gennaio 2008, torna Catania-Juventus dopo oltre vent'anni
AmarcordCalcio CataniaMultimediaVideoPrimo PianoSerie A

ACCADDE OGGI: 12 gennaio 2008, torna Catania-Juventus dopo oltre vent’anni

Redazione
By Redazione
1
2565

Sfida da sempre affascinante per il Catania contro una delle squadre più ambiziose d’Italia. Il 12 gennaio 2008, davanti a circa 20mila spettatori, Catania-Juventus si gioca allo stadio “Angelo Massimino” dopo oltre vent’anni e la Juve torna nella massima categoria dopo avere vissuto l’inferno della Serie B. I bianconeri si presentano con Trezeguet-Del Piero coppia d’attacco, Tiago titolare e Salihamidzic arretrato sulla linea dei difensori con Legrottaglie – futuro rossazzurro – in campo. Catania prudente: fuori Martinez, dentro Colucci.

Grande entusiasmo sugli spalti quando al 15′ si sblocca il risultato in favore degli etnei: lancio perfetto di Mascara a beneficio di Spinesi che batte Buffon al volo. Nella ripresa crescono gli ospiti alla ricerca del pareggio. Gli etnei di Silvio Baldini provano a stringere i denti ma, a tempo ormai scaduto, secondo l’arbitro Rocchi di Firenze Biagianti falcia Del Piero in area: calcio di rigore che lo stesso capitano juventino realizza.

VIDEO: gli highlights della partita

Il tabellino del match

CATANIA (4-3-3): Polito; Silvestri, Terlizzi, Stovini, Vargas; Edusei, Izco, Biagianti; Colucci (22’st Martinez), Mascara, Spinesi (43’st Tedesco). In panchina, allenatore Baldini: Bizzarri, Sottil, Gazzola, Llama, Millesi.
Allenatore: Baldini

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Salihamidzic (36’st Iaquinta), Legrottaglie, Chiellini, Molinaro; Nocerino,
Zanetti, Nedved (30’st Palladino); Tiago (1’st Marchionni); Del Piero, Trezeguet. In panchina, allenatore Ranieri: Belardi, Birindelli, Grygera, Almiron.

ARBITRO: Rocchi di Firenze

RETI: 15’pt Spinesi, 46’st Del Piero (rig).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CATANIA-TRAPANI: derby siciliano in diretta su RaiPlay
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency