ACCADDE OGGI: 13 gennaio 2013, al Catania basta Gomez per affondare la Roma

13 gennaio 2013. Lo stadio “Angelo Massimino” ed il Catania si confermano ostici per la Roma, i giallorossi tornano dalla trasferta etnea con un ko pesantissimo che allontana la squadra di Zdenek Zeman dalla corsa alla Champions League. Un inizio 2013 davvero da dimenticare per la formazine capitolina che dal terzo posto sfiorato prima di Natale precipita a -8 dal Napoli nel giro di una sola settimana. Bravo il Catania che ha avuto soprattutto il merito di gestire benissimo il prezioso vantaggio, mentre la Roma è stata costretta a leccarsi le ferite con qualche rammarico per avere sprecato un paio di ghiotte occasioni.

Una volta realizzato il gol dell’1-0 con lo scatenato ‘Papu’ Gomez su morbido pallonetto, i rossazzurri si sono posizionati meglio in campo sfruttando anche la regia di un più equilibrato Paglialunga, inserito da mister Rolando Maran al posto di Salifu. Catania che ha trovato il modo per non dare alla Roma il campo necessario per rendersi pericolosa. Attenta, innanzitutto, la squadra dell’Elefante a non concedere varchi per gli inserimenti agli avanti giallorossi, ha affidato principalmente a Gomez e Bergessio il compito di darle profondità.

VIDEO: gli highlights della partita

TABELLINO INCONTRO

Catania (4-3-3): Andujar; Bellusci, Legrottaglie, Spolli, Marchese; Izco, Salifu (16′ st Paglialunga), Almiron (37′ pt Castro); Gomez (33′ st Ricchiuti), Bergessio, Barrientos. In panchina: Frison, Terracciano, Potenza, Augustyn, Capuano, Rolin, Keko, Doukara. Allenatore: Maran.

Roma (4-3-3): Goicoechea; Piris (12′ st Marquinhos), Burdisso, Castan, Balzaretti; Tachtsidis, Florenzi, Bradley; Lamela, Destro, Marquinho (26′ st Dodò). In panchina: Stekelenburg, Lobont, Taddei, Perrotta, De Rossi, Totti. Allenatore: Zeman.

Arbitro: Damato di Barletta.

Rete: 16′ st Gomez.

Note: pomeriggio invernale, terreno in discrete condizioni, spettatori 20.000.

Ammoniti: Balzaretti, Bellusci, Destro, Castan, Legrottaglie, Marchese, Bergessio.

Angoli: 5-4 per il Catania.

Recupero: 1′, 3′.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***