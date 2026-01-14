mercoledì, 14 Gennaio 2026
HomeCatania NewsAccadde oggiACCADDE OGGI: 14 gennaio 2018, il Catania si aggiudica l'ultima edizione del...
AmarcordCatania NewsAccadde oggiPrimo Piano

ACCADDE OGGI: 14 gennaio 2018, il Catania si aggiudica l’ultima edizione del Memorial Massimino

Redazione
By Redazione
0
2008

14 gennaio 2018. A distanza di quasi 13 anni torna il “Memorial Angelo Massimino”. Il Catania, in lotta con Lecce e Trapani per la promozione in B nel girone C di Serie C, ripropone il trofeo intitolato allo storico Presidente scomparso tragicamente nel 1996 in seguito ad un incidente automobilistico. Battuti per 2-1 gli svizzeri del Sion. Decisive nella ripresa le reti messe a segno da Ripa e Lodi, quest’ultimo su rigore procurato da Mazzarani, in risposta al momentaneo vantaggio di Adryan.

Il Memorial, disputato precedentemente in 5 occasioni (tre delle quali vinte del Catania), ha visto i rossazzurri confrontarsi con Napoli e Perugia (triangolare nel 2000), la Portoguesa (nel 2001), il Chievo (nel 2002), il Danubio Montevideo (nel 2004) e l’NSK Lubiana (nel 2005). La penultima sfida, decisa da un goal di Spinesi, fu il prologo della stagione che portò il Catania alla promozione in Serie A. Chissà che il trofeo non venga rispolverato in futuro, ricordando la figura del Cavaliere Massimino tanto cara ai tifosi rossazzurri.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CALCIO SICILIANO – Trapani, il giornalista Nicola Binda: “Rischio esclusione dal campionato”
Articolo successivo
MERCATO: il Catania non ha esercitato l’opzione per riprendere subito Leonardi, resta in Umbria fino a giugno
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency