ACCADDE OGGI: 14 gennaio 2018, il Catania si aggiudica l’ultima edizione del Memorial Massimino

14 gennaio 2018. A distanza di quasi 13 anni torna il “Memorial Angelo Massimino”. Il Catania, in lotta con Lecce e Trapani per la promozione in B nel girone C di Serie C, ripropone il trofeo intitolato allo storico Presidente scomparso tragicamente nel 1996 in seguito ad un incidente automobilistico. Battuti per 2-1 gli svizzeri del Sion. Decisive nella ripresa le reti messe a segno da Ripa e Lodi, quest’ultimo su rigore procurato da Mazzarani, in risposta al momentaneo vantaggio di Adryan.

Il Memorial, disputato precedentemente in 5 occasioni (tre delle quali vinte del Catania), ha visto i rossazzurri confrontarsi con Napoli e Perugia (triangolare nel 2000), la Portoguesa (nel 2001), il Chievo (nel 2002), il Danubio Montevideo (nel 2004) e l’NSK Lubiana (nel 2005). La penultima sfida, decisa da un goal di Spinesi, fu il prologo della stagione che portò il Catania alla promozione in Serie A. Chissà che il trofeo non venga rispolverato in futuro, ricordando la figura del Cavaliere Massimino tanto cara ai tifosi rossazzurri.

