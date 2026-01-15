giovedì, 15 Gennaio 2026
HomeCatania NewsAccadde oggiACCADDE OGGI: 15 gennaio 1939, vittoria sofferta per il Catania nell'anno del...
Accadde oggiAmarcordCalcio CataniaLega ProPrimo Piano

ACCADDE OGGI: 15 gennaio 1939, vittoria sofferta per il Catania nell’anno del salto in B

Redazione
By Redazione
0
771
foto Mimmo Rapisarda

15 gennaio 1939, anno in cui il Catania venne promosso nel campionato di B concludendo al primo posto il torneo di terza serie. Nella gara d’apertura del 1939 la squadra etnea affrontò al “Cibali” il Brindisi. Partita combattuta tra due compagini che non lesinarono alcuno sforzo. Sembrava tutto facile quando già al 15′ Amadesi portò in vantaggio il Catania. Gli ospiti, però, seppero reagire con grande veemenza infliggendo un pesante 1-2 ai padroni di casa grazie alle reti di Pollini e Mantovani. Doppio colpo duro da digerire nello spazio di appena un minuto per la formazione allenata da Giovanni Degni.

Per riequilibrare il match si è dovuto attendere il 65′ con la realizzazione di Tedeschini. La gara, però, fu destinata a regalare ancora emozioni. Al 71′ si concretizzò il gol che valse il definitivo sorpasso etneo a firma di Ravizzoli. Gol e colpi di scena sotto il vulcano, alla fine a festeggiare la vittoria fu il Catania del presidente Vittorio Emanuele Brusca. Aprendo la strada verso i numerosi successi che portarono i catanesi dritti in Serie B.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
TOSCANO: venerdì l’allenatore rossazzurro in sala stampa
Articolo successivo
VERSO MONOPOLI-CATANIA: l’ultima vittoria rossazzurra nel segno di Ierardi
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency