ACCADDE OGGI: 17 gennaio 2006, De Zerbi riporta il Catania sulla retta via

Il Catania piega la resistenza del Cesena
17 gennaio 2006, campionato di Serie B. Dopo avere interrotto a Brescia una striscia positiva lunga 12 partite, la formazione dell’Elefante rialza la testa in occasione dello scontro diretto in programma al “Massimino” contro il Cesena nonostante la pesante assenza di Spinesi in attacco. Risultato finale di 1-0 al cospetto dei romagnoli che non perdevano da fine ottobre.
Dopo mezz’ora di grande equilibrio gli etnei prendono il sopravvento, passando meritatamente in vantaggio allo scadere del primo tempo con un gran sinistro a fil di palo di De Zerbi su torre di Mascara. Nella ripresa il Cesena cerca la via del pari, inserendo anche Ferreira Pinto e Papa Waigo ma, se si eccettua un tiro di Salvetti, non riesce quasi mai a mettere in difficoltà il Catania, più volte vicino al raddoppio in contropiede. Al triplice fischio di Trefoloni i tifosi rossazzurri possono festeggiare la conquista di una vittoria molto importante lungo il percorso che porterà il Catania brillantemente in Serie A.
VIDEO: gli highlights della partita
