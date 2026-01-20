martedì, 20 Gennaio 2026
ACCADDE OGGI: 20 gennaio 2013, Bergessio-Barrientos. Il Catania vola a Genova

Genoa sconfitto 0-2 in Serie A

Spazio amarcord rossazzurro. 20 gennaio 2013, campionato di Serie A. Sempre più in crisi i genoani sconfitti in casa dal bel Catania di mister Maran, nonostante le pesanti assenze di Marchese, Almiron, Legrottaglie e Lodi. Seconda vittoria esterna stagionale per gli etnei, in vantaggio già dopo 4′ con l’argentino Gonzalo Bergessio. L’attaccante segue lo scatto di ‘Papu’ Gomez e, servito sul filo del fuorigioco da un lancio impeccabile che scavalca tutto il centrocampo ligure, deposita comodamente il pallone in fondo al sacco.

Confusione e poche idee per gli uomini allenati da Luigi Delneri che pagano anche un paio di occasioni sprecate da Marco Borriello. Il Genoa non riesce a superare Andujar, decisamente più concreto e lucido il Catania. Nel finale si concretizza il pregevole raddoppio di Pablo Barrientos che riceve in area sulla destra e traccia un sinistro morbido sul palo opposto. E la rete che chiude, di fatto, la partita. Niente da fare per i padroni di casa, Catania batte Genoa 2-0 e lo fa con pieno merito.

VIDEO: gli highlights dell’incontro

Tabellino partita

GENOA (4-4-2) Frey; Sampirisi (4′ st Rossi), Granqvist, Manfredini, Moretti; Olivera (12′ st Floro Flores), Kucka, Matuzalem, Antonelli; Borriello, Immobile (25′ st Nadarevic). In panchina: Donnarumma, Zima, Bovo, Bertolacci, Said. Allenatore: Del Neri.

CATANIA (4-2-3-1): Andujar; Alvarez, Bellusci, Spolli, Capuano; Izco, Paglialunga (23′ st Biagianti); Castro, Gomez (34′ st Ricchiuti), Barrientos; Bergessio. In panchina: Frison, Terracciano, Potenza, Augustyn, Rolin, Salifu, Keko, Doukara. Allenatore: Maran.

ARBITRO: Rizzoli di Bologna.

RETI: 4′ pt Bergessio; 41′ st Barrientos.

NOTE: Pomeriggio invernale. Terreno in non perfette condizioni. Ammoniti: Matuzalem, Bergessio. Angoli: 6-3 per il Genoa. Recupero: 2′; 3′.

