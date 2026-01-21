ACCADDE OGGI: 21 gennaio 1972, l’ex Catania Marcoccio sindaco etneo

Ignazio Marcoccio è stato anche presidente onorario del Catania di Pulvirenti

Riferimento storico all’ex presidente del Catania Ignazio Marcoccio. Dopo avere avuto poca fortuna da calciatore e lavorato a Roma con il CONI, il 16 marzo 1959 venne nominato commissario straordinario del Catania Calcio. La società rossazzurra era sull’orlo del fallimento ma riuscì a salvare la squadra. Confermato Carmelo Di Bella come allenatore, il Catania fu subito promosso in A giocando sei stagioni consecutive nella massima serie.

Lasciò il 25 ottobre 1969, con Angelo Massimino a rilevare il club. Marcoccio, tuttavia, rimase come presidente onorario. Lo si ricorda per avere ricoperto anche la carica di sindaco di Catania negli anni settanta, precisamente dal 21 gennaio 1972 al 3 agosto 1975. Nel 2004 Antonino Pulvirenti – allora patron del Calcio Catania – lo nominò ancora una volta presidente onorario. Marcoccio è stato, inoltre, consigliere del Teatro Stabile di Catania ed insignito del titolo di commendatore nel 2007, spegnendosi cinque anni dopo.

