ACCADDE OGGI: 23 gennaio 2010, il Catania di Mihajlovic travolge il Parma

23 gennaio 2010, campionato di Serie A. Parma ko a Catania. 3-0 con un gol del solito Mascara nella prima frazione, uno a testa per Martinez e Morimoto nella ripresa approfittando delle disattenzioni difensive di un avversario andato in difficoltà di fronte alla rapidità degli attaccanti rossazzurri.

Il Catania domina, passa in vantaggio dopo 18 minuti, prima dell’intervallo prende anche un palo (Ricchiuti). Nel primo tempo protagonista Mascara, nel bene e nel male. L’attaccante rossazzurro anticipa tutti di testa su corner dalla destra, trovando il 27° gol in serie A con la maglia del Catania. Poi, al 23′, spreca un calcio di rigore mandando Mirante da una parte e la palla dall’altra, ma fuori. Catania che dimostra di essere più squadra e cerca il raddoppio. Risponde l’ex difensore della Roma Panucci che con un calcio di punizione dalla distanza costringe Andujar a una difficile deviazione.

Il tecnico ospite Guidolin si sbraccia, chiede ai suoi di giocare palla a terra ma non recepiscono il messaggio continuando a scavalcare il centrocampo con lanci che sono facile preda della formazione di Mihajlovic. In occasione del 2-0, Izco serve a Martinez un pallone che deve solo essere spinto in rete. E’ il gol che taglia le gambe al Parma. Ma non è finita. Successivamente piomba Morimoto, che realizza il terzo gol pochi minuti dopo essere entrato in campo deviando in rete una palla messa in mezzo dalla sinistra da Capuano..

VIDEO: gli highlights della partita

Tabellino incontro

Catania (4-3-3): Andujar; Alvarez, Silvestre, Spolli, Capuano; Ricchiuti (17′ st Izco), Carboni, Biagianti (44′ st Moretti); Mascara, Martinez, Llama (29′ st Morimoto). A disp.: Campagnolo, Potenza, Bellusci, Plasmati. All. Mihajlovic

Parma (4-1-3-2): Mirante; Dellafiore, Paci, Panucci (25′ st Castellini), Lucarelli; Lunardini (40′ Biabiany), Morrone, Mariga (1′ st Antonelli), Dzemaili; Amoruso, Bojinov. A disp.: Pavarini, Gigli, Pisanu, Baccolo. All. Guidolin

Arbitro: Gervasoni

Marcatori: 15′ Mascara, 26′ st Martinez, 32′ st Morimoto

Ammoniti: Dellafiore, Bojinov, Dzemaili (P), Alvarez, Carboni, Biagianti (C)

Espulsi: nessuno

Note: Mascara (C) ha calciato a lato un rigore al 23′

