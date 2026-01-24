sabato, 24 Gennaio 2026
HomeCatania NewsAccadde oggiACCADDE OGGI: 24 gennaio 1965, Danova ferma il Milan sul pari a...
Accadde oggiAmarcordCalcio CataniaPrimo PianoSerie A

ACCADDE OGGI: 24 gennaio 1965, Danova ferma il Milan sul pari a Catania

Redazione
By Redazione
0
1941
Catania Danova

24 gennaio 1965, Serie A. Di scena la partita Catania-Milan allo stadio “Cibali”. I rossazzurri allenati da Carmelo Di Bella affrontano il ‘Diavolo’ consapevoli di potere mettere in difficoltà chiunque. Soprattutto in casa. Dopo tre sconfitte consecutive riportate al cospetto di Fiorentina, Inter e Bologna serve una prova d’orgoglio per rialzare la testa. Ed è proprio quello che succede al Catania, determinato a vendere cara la pelle davanti ai propri tifosi.

A dire il vero nelle battute iniziali del match le cose non si mettono bene per il Catania, passato in svantaggio grazie al gol di Paolo Ferrario. L’Elefante, però, ha il cuore grande e nessuna intenzione di mollare. La reazione c’è e con essa arriva anche l’1-1 a firma di Giancarlo Danova. E’ un gol pesante perchè blocca il Milan, oltretutto messo a segno da un grande ex di turno. Nella ripresa le due squadre provano a superarsi ma il risultato rimane fermo sul pari ed è comunque prestigioso per il Catania. A fine campionato gli etnei chiuderanno ottavi, i rossoneri secondi alle spalle dell’Inter.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
QUI COSENZA: Buscè ne convoca 21, numerose assenze a Catania
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

QUI COSENZA: Buscè ne convoca 21, numerose assenze a Catania

Redazione - 0
Cosenza che fa i conti con numerose defezioni in vista della trasferta di Catania. L'allenatore Antonio Buscè non ha inserito nell'elenco dei convocati per...

SERIE C: vince il Crotone, Picerno fermato sul pari in extremis

GIOVANILI CATANIA: Primavera, calato il tris alla Juve Stabia

DINI: il portiere figura nella lista dei convocati per Catania-Cosenza

CATANIA-COSENZA: orario di apertura delle porte e documenti necessari per l’accesso allo stadio

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency