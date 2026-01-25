domenica, 25 Gennaio 2026
ACCADDE OGGI: 25 gennaio 2004, il trio Mascara-Oliveira-Taldo trascina il Catania

25 gennaio 2004. Il Catania allenato da Stefano Colantuono cerca la prima vittoria del nuovo anno solare. Avversario, in Serie B, il Venezia. Missione compiuta. Dopo le sconfitte riportate al cospetto di Fiorentina e Triestina, oltre al pareggio a reti inviolate di Avellino, l’Elefante non fallisce l’appuntamento con i tre punti piegando la resistenza del Venezia allo stadio “Cibali”. Troppo forte la voglia di riassaporare il gusto dolce del successo davanti ai propri tifosi. Il campo sancisce una supremazia chiara e netta con un 3-0 che porta le firme degli attaccanti Giuseppe Mascara (49′), Luis Oliveira (61′) e Carlo Taldo (85′) dopo un primo tempo sostanzialmente in equilibrio.

Questa la formazione rossazzurra scesa in campo (4-3-3): Squizzi; Diliso, Stendardo, Terra, Giallombardo;
Fini, Grieco (75′ Genevier), Behi; Mascara (87′ Sturba), Taldo, Oliveira (80′ Berrettoni). In panchina: Concetti, Del Grosso, Fusco e Zeoli.

VIDEO: Catania-Venezia, i gol

