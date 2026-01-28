ACCADDE OGGI: 28 gennaio 2007, primo gol in Italia al debutto per Morimoto

Quale anno fa era stato ufficializzato in Serie D dall’Akragas, ma a causa di problemi burocratici il tesseramento non si è concretizzato. Ha vissuto diverse stagioni in Italia con la maglia del Catania (per lui anche un’esperienza al Novara) totalizzando un centinaio di presenze. Stiamo parlando dell’attaccante Takayuki Morimoto. Venti le realizzazioni in rossazzurro, le più significative al cospetto di Roma (autentica bestia nera per i capitolini il calciatore nipponico, ndr) e Palermo.

Indimenticabile per lui il gol sul campo dell’Atalanta in data 28 gennaio 2007. Catania sotto di una rete per effetto della marcatura dell’ex Riccardo Zampagna al 30′. Nel finale, però, ci pensò il Ronaldo del Sol Levante a riequilibrare il risultato dopo avere fatto il suo ingresso in campo cinque minuti prima. Sconfitta evitata, primo punto del 2007 per gli etnei e prima realizzazione di Morimoto nel campionato italiano (Serie A).

VIDEO: la rete di Morimoto a Bergamo

