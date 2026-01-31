sabato, 31 Gennaio 2026
ACCADDE OGGI: 31 gennaio 1937, Catania a valanga in Serie B

31 gennaio 1937. Il Catania allora guidato da Pietro Colombati militante nel campionato di Serie B, ospitò il Venezia al Campo di Piazza Verga. Padroni di casa travolgenti, che seppero archiviare la pratica lagunare infliggendo cinque reti al malcapitato avversario. Partita a senso unico, risultato sbloccato al minuto 30 da Mihalic. Ad inizio ripresa si concretizzò il raddoppio di Brossi, capocannoniere che concluse l’annata con 15 reti all’attivo. Poi, tra il 75′ e l’88’, il Catania dilagò con Franzoni (autore di una doppietta) e Mihalic ancora in gol per il definitivo 5-0. Non c’era modo migliore per riscattare la pesante sconfitta della settimana precedente a Modena, maturata proprio con il medesimo risultato. La squadra del Presidente Vittorio Emanuele Brusca, a fine stagione perse gli spareggi salvezza contro Pro Vercelli, Messina e Venezia ma fece ritorno in cadetteria due anni dopo.

