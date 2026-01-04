ACCADDE OGGI: 4 gennaio 1948, Catania vincente a tavolino. A fine anno ammissione alla nuova Serie C

4 gennaio 1948. Il viaggio amarcord del Catania evidenzia questa data che rappresenta la quinta vittoria di fila per i rossazzurri. La squadra dell’Elefante, che in quella stagione fu allenata prima da Achille Piccini, poi da Nicolò Nicolosi, attraversava un eccellente momento di forma. Gli etnei, infatti, piegarono rispettivamente le resistenze di Acireale (2-4), Termini Imerese (0-2), Notinese (5-0), Nissena (2-0) e Canicattì (0-2). In realtà, al cospetto del Canicattì, sul campo vinsero 2-1 i padroni di casa. Il gol di Arnaldo Cadei (capocannoniere di stagione) rese meno amara la sconfitta, prima di apprendere che il match si sarebbe concluso 0-2 a tavolino poichè il Canicattì schierò Dandolo Casagrande, giocatore tesserato irregolarmente.

Da lì in poi, poche volte il Catania inciampò riuscendo a vincere la Lega Interregionale Sud. Così i rossazzurri ottennero l’ammissione alla nuova Serie C a quattro gironi. La ristrutturazione avviata dalla Federazione nell’immediato dopoguerra, prevedeva una drastica riduzione degli organici di Serie C, che passò per il blocco della promozione al campionato cadetto. La Serie C dovette ridursi da 18 a 4 raggruppamenti, organizzati su scala nazionale. Solo le prime quattro di ogni torneo mantennero la categoria, il Catania tra queste. Anche nella stagione successiva i rossazzurri conclusero il campionato in testa alla classifica, ottenendo il salto in B.

