ACCADDE OGGI: 8 gennaio 1956, il Catania della triarchia vince la prima gara del nuovo anno

8 gennaio 1956, in occasione del decimo campionato di Serie B della storia del Catania i rossazzurri festeggiano la prima vittoria del nuovo anno solare. La squadra dell’Elefante presieduta dalla triarchia composta da Michele Giuffrida, Marco Orlando e Agatino Pesce (il Presidente Giuseppe Rizzo si fece da parte), batte nettamente il Livorno per 3-0 allo stadio “Cibali” dopo avere ottenuto un pari casalingo in extremis contro la Salernitana. Il convincente tris etneo porta le firme di Karl-Heinz Spikofski e Franco Bassetti, autore di una doppietta e migliore marcatore catanese stagionale. Il Catania – con il tecnico Enzo Bellini subentrato a Piero Andreoli in panchina – disputò un campionato onorevole, piazzandosi al quinto posto finale.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***