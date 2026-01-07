ACCADDE OGGI – 27 gennaio 2013: Castro fa sognare il Catania, Fiorentina ko

Viola sconfitti per 2-1 al “Massimino”

27 gennaio 2013. Esattamente tredici anni fa, con grande carattere ed anche un pizzico di fortuna – che non guasta mai – il Catania riusciva a vincere in rimonta lo scontro diretto casalingo al cospetto della Fiorentina allenata da Vincenzo Montella, ex tecnico rossazzurro, candidandosi ufficialmente per la lotta in un posto per l’Europa League.

Al vantaggio di Migliaccio nel corso della prima frazione replicarono, nella ripresa, Legrottaglie e ‘Pata’ Castro. Decisivo il gol dell’argentino, volato più in alto di Roncaglia su un cross dalla destra del ‘Pitu’ Barrientos facendo impazzire il Massimino. Traverse di Cuadrado e Ljajic sull’1-1 per i viola, rimasti in dieci uomini a seguito dell’espulsione di Aquilani. Successo ottenuto con fame e determinazione che confermava la compattezza e l’ottimo momento di forma della squadra di mister Maran, giunta al terzo successo consecutivo in Serie A balzando al settimo posto.

Video: gli highlights della partita

Tabellino partita

Catania (3-4-3): Andujar; Bellusci (32′ st Potenza), Legrottaglie, Spolli; Alvarez, Izco, Biagianti (40′ st Paglialunga), Capuano (12′ st Ricchiuti); Barrientos, Castro, Gomez. In panchina: Frison, Augustyn, Salifu, Keko, Doukara, Terracciano, Petkovic. All.: Maran.

Fiorentina (3-5-2): Neto; Roncaglia, Rodriguez, Savic; Cuadrado, Aquilani, Borja Valero, Migliaccio, Pasqual (36′ st Tomovic); Ljajic (24′ st Toni), Jovetic. In panchina: Viviano, Lupatelli, Cassani, Camporese, Capezzi, Romulo, Llama, Seferovic, Larrondo. All.: Montella.

Arbitro: Celi di Bari.

Reti: 22′ pt Migliaccio; 5′ st Legrottaglie, 43′ st Castro.

Note: Pomeriggio invernale con, a tratti, pioggia. Terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Capuano, Savic, Bellusci, Biagianti, Spolli, Cuadrado, Alvarez, Castro.

Espulso: Aquilani, al 32′ st, per proteste.

