ACCADDE OGGI: 30 gennaio 2008, per il Catania storico accesso alle semifinali di Coppa Italia

30 gennaio 2008. Il Catania per la prima volta nella sua storia stacca il pass per le semifinali della Coppa Italia “maggiore”, dove ci sarà la Roma ad attenderlo. Decisiva la vittoria per 2-1 ottenuta ai danni dell’Udinese allo stadio “Angelo Massimino”. Successo in rimonta per la formazione dell’Elefante, arrivato nei minuti finali.
Incontro subito in salita già pochi secondi dopo il fischio d’inizio grazie al gol di Simone Pepe. I padroni di casa però non mollano e rispondono con la trasformazione di un calcio di rigore ad opera di Gionatha Spinesi al 44′. Il pareggio, tuttavia, non basta al Catania in virtù del ko per 3-2 riportato all’andata. Serve la vittoria. Il Catania soffre ma lotta e dimostra di volere a tutti i costi alimentare il sogno di proseguire l’avventura in coppa. Il giusto premio arriva al minuto 89 con la zampata del giapponese Takayuki Morimoto. 2-1 finale ed entusiasmo a mille per i ragazzi di Silvio Baldini.
VIDEO: gli highlights della partita
