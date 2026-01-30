ALDERISI: “Catania con solidità e mentalità. Jimenez entra nella fase migliore della carriera. Miceli, ottima intuizione”

Pierpaolo Alderisi, ex allenatore del Catania Women, ai microfoni di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’ (Globus Television) commenta il campionato fin qui disputato dalla squadra di mister Toscano:

“Una squadra che ambisce al salto di categoria deve avere un organico ben nutrito quantitativamente ma soprattutto qualitativamente, il Catania ce l’ha e lo sfrutta bene, anche grazie ai tempi che riesce a leggere Toscano. Aggiungo che sono stati tanti i punti conquistati nei secondi tempi“.

“Il rinnovo era nell’aria, Jimenez ha voluto suggellarlo con una prestazione di altissimo livello contro il Cosenza e con un gol molto importante, prezioso, scaturito da una situazione costruita bene. Jimenez sta facendo bene non certo da ora. Parlando da tifoso, sono contento del suo rinnovo. E’ ancora giovane sebbene abbia accumulato esperienze importanti. Entra nella fase migliore della sua carriera, il Catania bene ha fatto a rinnovare l’accordo“.

“In generale sono strategici i quarti di centrocampo del Catania, che devono garantire equilibrio in fase difensiva, spinta e proposizione in fase offensiva. E lo devono fare di continuo. Sono i perni dell’equilibrio di questa squadra, partecipano quasi sempre a tutte le azioni offensive e sono puntuali e presenti anche in quelle difensive. Per l’equilibrio complessivo di squadra, i quarti del Catania sono davvero fondamentali. Questo Catania ha dei principi di gioco abbastanza consolidati al di là degli interpreti. Nel medio-lungo termine il pensiero che nonostante qualche infortunio di troppo siano stati acquisiti dei giocatori affidabili nei vari ruoli dà una serenità a tutto l’ambiente, non solo al gruppo squadra”.

“Il Catania affronterà adesso il Sorrento, squadra battuta nel precedente turno di campionato dalla Salernitana. Più si accorcia il tempo, più passano le giornate e più chi lotta per non retrocedere gioca con il coltello tra i denti e le difficoltà aumentano. La lotta per non retrocedere è molto serrata, gli scenari possibili sono ancora tutti aperti, non molla nessuno. Diventa sempre più complicato in questa fase della stagione affrontare squadre che ambiscono alla salvezza”.

“Bruzzaniti e Caturano? Sarebbero titolari in qualsiasi squadra del campionato di Serie C. Questo è uno dei punti di forza del Catania, sottolineo la bravura della dirigenza e dell’allenatore nella gestione di questi avvicendamenti, di questi turnover. La distribuzione del minutaggio è fatta quasi sempre in maniera tale che i cambi vadano ad incidere positivamente“.

“Il Catania ha avuto diversi infortuni, anche abbastanza seri. La società rossazzurra è stata attenta e presente nel risolvere determinate situazioni. Il gruppo squadra insieme all’allenatore ha avuto un’ottima capacità di resilienza, non si sono scoraggiati o persi d’animo continuando a pedalare forte”.

“Mi ha colpito positivamente la scelta di Miceli per andare a coprire qualche buco che si era creato per via dell’infortunio di Di Gennaro perchè rappresenta una scelta ragionata da parte della società. Ragionata sulla qualità ma anche sul vissuto del ragazzo a Catania. Credo sia sia ragionato sul fatto che sarebbe stato preferibile non prendere un difensore che avrebbe avuto bisogno di un periodo di adattamento, ma un elemento che s’inserisse velocemente nel contesto della squadra. Ottima intuizione“.

“Il Catania è una squadra solida che ha mentalità, ha acquisito sicurezza nel fare quello che fa. Qualcuno storce il naso perchè per i giocatori che ha potrebbe esprimere magari un gioco un attimino migliore. Ricordiamoci però che la posta in palio è alta, si lotta per uscire dal pantano della Lega Pro dopo anni. Quello che interessa è abbandonare la C, peraltro dentro la prestazione ci sono principi e concetti di gioco importanti”.

