Alessandro Quaini, nuovi equilibri per il Catania in mezzo al campo

Nel cuore del gioco del Catania, oggi, passa anche il nome di Alessandro Quaini. Un jolly che ha saputo trasformare un’occasione inattesa in una presenza costante, diventando uno dei riferimenti del centrocampo rossazzurro. Chiamato a prendersi responsabilità importanti dopo l’infortunio di Aloi, designato inizialmente per affiancare capitan Ciccio Di Tacchio, Quaini ha risposto con personalità e applicazione.

Le sue caratteristiche nascono lontano dai riflettori della regia pura. In passato è stato spesso impiegato in difesa, ruolo che ne ha forgiato l’attenzione tattica e la propensione al sacrificio. Eppure, quando è stato chiamato a prendere in mano le redini del gioco, ha interpretato il ruolo di regista in modo coerente con il proprio bagaglio tecnico: pochi fronzoli, intensità e una costante disponibilità a farsi vedere dai compagni.

Da Quaini transitano una quantità significativa di palloni. È lui a cucire, a dare continuità, a farsi carico delle prime uscite dal basso. Non sempre tutto fila liscio, la gestione della giocata può ancora migliorare in termini di continuità e pulizia, ma gli spunti positivi sono frequenti e accompagnati da recuperi difensivi preziosi, che raccontano il suo spirito combattivo.

Un aspetto su cui lavorare resta quello disciplinare. Le ammonizioni sono tante, anzi troppe, e rappresentano un margine di crescita evidente. Ma anche in questo si intravede il tratto del leader caratteriale: Quaini gioca sempre al limite, con intensità e partecipazione emotiva, mettendo il corpo e la testa dentro ogni azione. Proprio questo atteggiamento lo ha reso inamovibile nelle scelte di Toscano. Non per status, ma per rendimento e affidabilità.

Quaini ha sfruttato al massimo l’opportunità che gli si è presentata, dimostrando attaccamento alla causa e una volontà chiara di essere parte centrale del progetto. La crescita è ancora in corso, ma la direzione è tracciata. Per mentalità, spirito di sacrificio e capacità di adattamento, Alessandro Quaini merita oggi un posto stabile nell’undici titolare del Catania. E il campo, settimana dopo settimana, sta confermando questa scelta.

