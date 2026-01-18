ALL’ULTIMO RESPIRO: il Catania la ribalta, Toscano si aggrappa a Caturano che fa impazzire i tifosi rossazzurri

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Vittoria e vetta della classifica riagganciata. Tanta sofferenza in casa rossazzurra ma anche carattere, cuore e cambi che fanno ancora una volta la differenza. Soprattutto l’ingresso di Caturano. Proprio lui, infatti, firma il gol che vale la vittoria del Catania a Monopoli. Successo in rimonta su un campo tradizionalmente ostico per gli etnei. Tre punti conquistati al fotofinish, quando si pensava che la gara fosse ormai destinata al pari. Letale Caturano sotto porta, ma meriti a tutta la squadra per averci creduto fino alla fine.

E’ stata dura avere ragione di un Monopoli ben messo in campo, aggressivo sul portatore di palla, ordinato e pronto a giocarsi la partita a viso aperto sin dalle battute iniziali. Catania schierato con Bruzzaniti in campo dall’inizio, Forte confermato al centro dell’attacco, il rientrante Celli in difesa e Allegretto collocato al posto dell’infortunato Di Gennaro. Rossazzurri timidi nel primo tempo, che hanno rischiato in più di un’occasione di subire il gol. In special modo su una gran botta di Calcagni con il pallone che si è stampato sulla traversa (13′). Proteste al 21′ per un rigore non concesso al Catania, decisione confermata al FVS. Catania ben arginato sulle corsie esterne, marcatura stretta su Jimenez.

Nel corso della ripresa la gara si fa in salita per gli etnei, che passano in svantaggio al 50′ dopo una buona chance non concretizzata dal neo entrato Rolfini: calcio di punizione di Battocchio, respinta della difesa sui piedi di Imputato che tira al volo, la sfera batte sul piede di Tirelli e termina in rete. Nulla da fare per Dini. Catania in confusione adesso, reazione poco convinta degli uomini di Toscano. La musica cambia quando il tecnico calabrese si gioca altre carte dalla panchina. Con gli ingressi di D’Ausilio, Caturano, Lunetta e Corbari è un Catania d’assalto negli ultimi 20/25 minuti. Il Monopoli si difende come può e, in contropiede, crea qualche altro grattacapo alla difesa catanese con Longo, ancora Tirelli e Fall.

All’80’ i rossazzurri pervengono al pareggio: azione sulla sinistra di Lunetta effettuando un bel cross, inserimento perfetto di Casasola che calcia al volo superando Albertazzi. Nel momento più difficile il Catania tira la testa fuori dal guscio. Saltano gli schemi, entrambe le squadre vogliono vincere. Dini dice di no a Scipioni con una supera parata (84′), Corbari e Quaini costruiscono altre palle gol.

Minuti finali incandescenti, al 94′ sbuca Caturano che, sfruttando l’ennesima giocata pregevole di Lunetta, si avventa sul pallone e trafigge Albertazzi correndo esultante verso il settore riservato ai 500 tifosi catanesi letteralmente esploso. Gioia incontenibile. Il Monopoli prova con coraggio a catapultarsi nell’area di rigore del Catania ma, allo scadere dei 6′ di recupero concessi, non c’è più tempo. Biancoverdi generosissimi, nella fase clou dell’incontro però la squadra di Toscano mostra i muscoli portando cinicamente a casa tre punti di platino.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***