Altra occasione sprecata in trasferta: il Catania non va oltre l’1-1 a Foggia

Livio Giannotta
Foggia si conferma tabù per i colori rossazzurri. Il Catania non vince in campionato dal 1981 allo “Zaccheria”. Anche in questo caso manca la vittoria per la squadra etnea, che non va oltre l’1-1. Entrambi i gol nella ripresa. Al 57′ i padroni di casa sbloccano il risultato con Bevilacqua, sugli sviluppi di un calcio di punizione, sfruttando una giocata pregevole di D’Amico – tra i migliori in campo -, poi l’attaccante gira al volo e insacca. Il Catania pareggia i conti al minuto 65 grazie all’autorete di Buttaro: il neo entrato Rolfini salta in uscita Perucchini e conclude, il portiere salva proprio sulla linea. Sulla ribattuta, tiro cross di Jimenez deviato in porta da Buttaro.

Il Catania, che deve fare a meno dell’influenzato Caturano, di Allegretto (affaticamento muscolare) e preferisce non rischiare Bruzzaniti, spinge fino allo scadere degli 8 minuti di recupero concessi ma non è abbastanza incisivo per portare a casa i tre punti. Per la squadra di mister Toscano, ancora un’occasione persa lontano dal “Massimino”. Il rendimento esterno si conferma il vero limite di questo Catania che, nelle ultime cinque gare giocate in trasferta, ha vinto una sola volta (a Picerno) riportando tre pareggi ed una sconfitta (sul campo del Casarano).

Tornando al match di Foggia, il Catania ha creato diverse situazioni interessanti mancando però spesso di lucidità e convinzione. I rossazzurri avrebbero dovuto riempire maggiormente l’area di rigore. Progressi in questo senso si sono registrati quando, nel corso della ripresa, Toscano ha inserito Rolfini creando più spazi in avanti a beneficio anche di Forte. Tanta spinta sulle corsie laterali con Casasola (soprattutto) e Donnarumma, molto attivo anche Jimenez e, nella prima frazione, D’Ausilio. Numerosi cross in area e passaggi filtranti per provare a scardinare la difesa foggiana, ma il Catania non è riuscito a sorprendere la retroguardia.

Due le occasionissime dell’incontro non concretizzate dal Catania. La prima, al 28′, quando D’Ausilio lascia sul posto Garolafo, serve Jimenez che calcia praticamente un rigore in movimento spedendo la palla a lato di un soffio; la seconda, nella ripresa, con il colpo di testa di Di Gennaro che manda il pallone sopra la traversa a pochi passi dalla porta. Per il resto attacchi sterili e, a parte il gol di Bevilacqua ed un salvataggio miracoloso di Pieraccini sulla linea, la difesa catanese ha corso pochi rischi al cospetto di un avversario che, comunque, ha sopperito al divario tecnico giocando con generosità, dinamismo e veemenza fisica.

