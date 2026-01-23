venerdì, 23 Gennaio 2026
AWUA – Prosperi (all. Cavese): “C’è qualche chiacchiera di mercato, chi è qua deve lavorare perchè pagato e stipendiato…”

L’allenatore della Cavese Fabio Prosperi ha commentato i rumors di mercato legati ad un’eventuale partenza del centrocampista Theophilus Aondofa Awua in direzione Catania. Queste le parole del tecnico degli aquilotti: “Il ragazzo ha preso una ginocchiata venerdì scorso, ha lamentato un dolore che gli ha impedito di allenarsi. Gli ho chiesto se mi avesse dato la disponibilità per la gara col Giugliano, mi ha detto di no perchè ha paura di farsi male e quindi non l’ho convocato. So che c’è qualche chiacchiera di mercato ma a me interessa poco. Anche Lepore venerdì aveva già trovato l’accordo con un’altra squadra ma ha giocato dando il massimo per 90 minuti, poi è andato via. A me i rumors non interessano, provo a fare l’allenatore e chi è qua deve lavorare essendo pagato e stipendiato, poi al resto pensa chi è addetto al mercato”.

