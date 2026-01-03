BARILARI (all. Foggia): “Catania squadra solidissima. Gara particolare, conosco i principi di gioco di Toscano…”

Le parole più significative dell’allenatore del Foggia Enrico Barilari in sala stampa, quando si avvicina il fischio d’inizio della partita contro il Catania allo “Zaccheria”:

“Arriviamo abbastanza bene alla sfida col Catania. Abbiamo qualche defezione, vedi le squalifiche di Olivieri e Pazienza, però il gruppo ha lavorato nel modo giusto. Abbiamo avuto qualche influenzato ad inizio settimana ma hanno recuperato. Tutti quelli convocabili stanno bene. Mi aspetto dai ragazzi una prova di personalità, come a Salerno. Il nostro campionato, in ogni caso, non finisce con il Catania. Sarà una partita difficile. I rossazzurri subiscono pochi gol, sono una squadra solidissima, probabilmente la più fisica del campionato“.

“Qualche volta ho affrontato squadre allenate da Toscano, più o meno conosco i suoi principi e come gioca. E’ sempre difficile sfidarle. Faccio notare che il Catania ha il più basso possesso palla del girone, dato apparentemente in controtendenza con la classifica ma che conferma come il calcio moderno sia fatto più di rubare palla e ripartire, segnare in ripartenza, in transizione. In questo il Catania è fortissimo. Dovremo capire quale atteggiamento assumerà il Catania a Foggia. Se verrà forte per portarci via la palla dal basso, se ci lascerà giocare cercando di conquistare palla e ripartire, se vorranno costruire dal basso“.

“Nei miei precedenti confronti con Toscano è accaduto che in alcuni casi per un tempo mi lasciava il possesso palla e per il tempo successivo non mi lasciava uscire dall’area di rigore. Sarà una gara un pò particolare. Toscano ha trovato il giusto equilibrio in tutti i reparti e lo reputo uno dei migliori allenatori della C. Abbiamo anche lavorato molto sui duelli difensivi sulle fasce, perché la gara di domenica si deciderà proprio lì, soprattutto sulla corsia mancina, dove sanno far male”.

