BARILARI (all. Foggia): “Mi aspettavo il rosso per l’intervento su D’Amico. Catania con tanta qualità sugli esterni, rimane la squadra più forte ma aspettiamo il mercato…”

L’allenatore del Foggia Enrico Barilari valuta positivamente la prestazione contro il Catania. Queste le sue parole in sala stampa, a commento della partita con anche alcune considerazioni sulla lotta per il primato in classifica:

“Oggi il campo sembrava messo un pò peggio rispetto ad altre occasioni, era un pochettino disconesso e magari può avere svantaggiato il Catania, sulla carta più tecnico, ma alla fine ci sono terreni di gioco peggiori di questo. I ragazzi hanno fatto molto bene in fase di non possesso dal primo all’ultimo minuto, potevamo evitare di prendere quel gol però c’è da essere soddisfatti. Anche perchè contro avversarie di tale spessore che poi mettono dentro tutti gli attaccanti nel secondo tempo diventa difficile anche contenere, ci prendiamo questo punto anche se muove poco la classifica. Abbiamo fatto una buona prestazione come anche a Salerno, stiamo dando continuità alle prestazioni e questo ci fa ben sperare. Mi auguro che le motivazioni siano altissime anche quando giocheremo i prossimi scontri diretti”.

“Portiamo a casa tante cose buone. Quando abbiamo chiamato la card per l’intervento falloso su D’Amico sono rimasto stupeffato dal metro di giudizio adottato dall’arbitro, perchè se a Salerno mi hai lasciato in dieci uomini in questo caso l’intervento era anche peggiore perchè il difensore del Catania il pallone non l’aveva proprio visto. Se il Catania fosse rimasto in dieci avrei pensato di passare al 4-2-3-1, in ogni caso Nocerino l’ho inserito nella posizione di mezzala intendendo far capire alla squadra che non dovevamo abbassarci. Mi ha stupito la sua prestazione sapendo anche che dalle sue parti c’era Jimenez”.

“Abbiamo sbagliato qualche pallone di troppo soprattuto nel primo tempo, in qualche ripartenza le nostre scelte sono state completamente sbagliate ma siamo in crescita. Si poteva osare, c’erano tanti spazi, li andavamo a prendere ma sbagliavamo il tocco. I ragazzi dietro hanno difeso bene facendo un grosso lavoro dentro l’area. Abbiamo sofferto un pò sulle corsie laterali anche perchè non dobbiamo dimenticare la qualità – tanta – di cui dispone il Catania. La qualità dell’avversario ti porta a soffire, quando nella ripresa Winkelmann è rimasto più in copertura forse le cose sono andate un pò meglio. Era fisiologico abbassarci un pò dopo il gol, visto che inevitabilmente il Catania avrebbe spinto, poi loro hanno inserito la doppia punta e qualche lettura forse l’abbiamo sbagliata ma, a parte l’occasione del pareggio, siamo rimasti in partita. Potevamo osare di più ma a livello mentale era troppo importante non sprecare anche solo il punticino”.

“Come vedo la corsa alla promozione diretta? Per me il Catania rimane la più forte tra le formazioni che si giocano il primato in classifica. Contro di noi la squadra che ha fatto meglio è il Benevento, ma c’è da dire che era un altro Foggia e, al cospetto dei sanniti, siamo rimasti in dieci uomini nelle battute iniziali. Avendo avuto modo di vedere le candidate alla promozione anche in tv, la lotta è decisamente bella fra 3-4 squadre. Ci metto anche il Cosenza se tiene il passo e fa mercato. Aspetterei la chiusura del calciomercato che, secondo me, vedrà l’aggiunta di altri tasselli per le squadre in lotta promozione”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***