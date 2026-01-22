BREVE: “A Monopoli il cinismo che al Catania mancava in trasferta. Servirebbe un centrocampista che sappia verticalizzare”

Alcune considerazioni su Telecolor di Carlo Breve, allenatore ed opinionista con trascorsi anche da calciatore del Catania dopo la vittoriosa trasferta di Monopoli:

“Il Catania ha incontrato una buona squadra, che ha preparato la gara grazie anche alla presenza nello staff di Massimo D’Urso (ex match analyst rossazzurro, ndr) che conosce pregi e difetti della rosa del Catania. Dopo i primi 10′ di studio hanno preso coraggio dal doppio errore di Dini e Quaini nell’occasione in cui Calcagni ha preso il palo, con tante rotazioni in mezzo al campo soprattutto sull’asse di destra dove lo stesso Calcagni e Valenti non davano punti di riferimento ed il Catania non riusciva più a pressare bene in quella zona. Poi hanno avuto i rossazzurri una palla-gol importante nella circostanza del calcio di rigore non concesso, creando un paio di situazioni soprattutto a sinistra con Donnarumma, Celli e Bruzzaniti, poi c’è stato il ritorno del Monopoli mettendo sotto il Catania per intensità, agonismo e concentrazione.

“Nella ripresa si è ripetuto per buona parte di gara il copione portandosi il Monopoli in vantaggio, dove la risalita della linea difensiva non è stata perfetta. I cambi hanno sicuramente dato qualcosa in più ai rossazzurri, viceversa le sostituzioni effettuate da Colombo hanno tolto qualcosa ai biancoverdi. Nell’ultimo quarto d’ora il Catania ha acquisito qualità mettendo finalmente alle corde il Monopoli, prima con il pareggio di Casasola poi con un gol da rapace dell’area di rigore, da predatore – Caturano sapeva che la palla sarebbe arivata lì – sono arrivati tre punti fondamentali. Vittoria pesantissima per il Catania”.

“Il Catania non ha avuto un otimo approccio al ‘Veneziani’, nelle altre gare in trasferta mancava il cinismo per mettere al sicuro il risultato e la partita in discesa, le prestazioni esterne non sono state perfette portando la squadra ad una media che non è quella che serve per fare un campionato da capolista, ma il successo di Monopoli rimette un attimino in linea queste percentuali”.

“Da centrocampista secondo me Quaini ha trovato la piena maturità nel ruolo, soprattutto quest’anno. Credo sia il centrocampista ideale per il modo di giocare di mister Toscano. L’anno scorso magari in un determinato periodo non è stato così. Lì ha fatto uno step di grande maturità dimostrando, quando chiamato in causa, di poter fare parte di questo gruppo e di meritare oggi il rinnovo contrattuale”.

“Al Catania, in sede di mercato, servirebbe soprattutto un centrocampista che sappia verticalizzare, rischiare l’imbucata, il filtrante. Nessuno dei centrocampisti attualmente a disposizione del Catania possiede queste caratteristiche”.

