BREVE: “Catania, attento al Monopoli. Di Gennaro stoico. Bruzzaniti molto simile a Cicerelli per caratteristiche”

Alcune considerazioni su Telecolor di Carlo Breve, allenatore ed opinionista con trascorsi anche da calciatore del Catania in vista della trasferta di Monopoli:

“Il Catania affronta un avversario reduce da dei campionati importanti, da due anni sotto la stessa guida, con uno staff tecnico di livello – ricordiamo la presenza di Massimo D’Urso, ex match analyst rossazzurro che conosce ben l’ambiente etneo. Credo che sarà importante la presenza massiccia dei tifosi catanesi. Partita complicata per i rossazzurri, il Monopoli è squadra solida con un sistema di gioco e un’identità ben collaudata, darà filo da torcere al Catania. D’Urso studia molto bene le avversarie. Conosce i modi per potere mettere in difficoltà la difesa rossazzurra. I due attaccanti del Monopoli possono insidiare i difensori del Catania perchè sono rapidi, veloci, bravi ad attaccare la profondità. Non bisogna dare molto campo a Tirelli e Fall che, a campo aperto, possono risultare devastanti. E attenzione a Scipioni, giocatore di qualità”.

“Di Gennaro? Va sottolineato che nonostante si sia fatto male durante la gara con la Cavese, riportando un legamento rotto, è rimasto in campo stoicamente e con grande determinazione ha segnato il gol decisivo. Come calciatore è stato una colonna del Catania. Qualche volta ha commesso errori di superficialità, quest’anno invece si è rivelato davvero esemplare, ha disputato un girone d’andata strepitoso. Mi sento di fargli i complimenti ed un sincero augurio di pronta guarigione. Ha grande carattere, sono sicuro che tornerà presto ad indossare questa maglia”.

“Bruzzaniti è più giovane di Cicerelli, più esplosivo, più attaccante forse. Magari non ha la sua stessa personalità ma in quei 30 minuti con la Cavese ha dimostrato di voler prendere per mano la squadra in un momento delicato. Possiede i colpi di un giocatore di grande fantasia ed estro. E’ un 2000, ha una freschezza atletica importante per questo tipo di campionato, può dare qualcosina in più alla squadra, come caratteristiche tecnico-tattiche è molto simile a Cicerelli”.

“Difficoltà in trasferta? Sul piano della prestazione il Catania ha fatto bene fuori casa determinate partite, ad esempio a Caserta doveva uscire con i tre punti secondo me e quello rappresentava un test davvero probante, a Foggia nella prima mezz’ora ha giocato da capolista, in altre partite esterne è mancato qualcosa. Più volte la prestazione c’è stata, poi il risultato dipende da mille fattori ed è la cosa più importante”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***