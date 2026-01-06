martedì, 6 Gennaio 2026
BREVE: “Catania, mezz’ora di bel calcio a Foggia ma serve continuità nell’arco dei 90 minuti”

Riportiamo alcune considerazioni su Telecolor di Carlo Breve, allenatore ed opinionista con trascorsi anche da calciatore del Catania dopo il pareggio di Foggia:

“Il Catania ha giocato 30 minuti di bel calcio a Foggia. Volendo fare la partita e imporre la legge del più forte. Questo è un dato significativo. Per mezz’ora si sono visti i veri valori in campo, non coincisi però con qualche gol che ci poteva stare, con poche conclusioni nello specchio della porta, poca densità dentro l’area, poca cattiveria, poca incisività. Ripeto, bel Catania nei primi 30 minuti, subendo il Foggia la maggiore qualità e tecnica dei rossazzurri. Dopo l’occasione di D’Amico il Foggia ha preso coraggio e la partita è andata in pieno equilibrio, non riscontrando più la differenza tra la squadra capolista e quella che navigava in situazioni difficili. Il Catania deve dimostrare sempre di essere la capolista nell’arco dei 90′. In occasione della rete di Bevilacqua, Celli – che è stato tra i migliori in campo – nella circostanza non può uscire scriteriatamente cercando di andare addosso al giocatore, in questi casi si difende di reparto. Anche Di Tacchio esce in maniera spropositata ma l’errore grave tatticamente lo commette Celli che esce centralmente, lì il braccetto sinistro deve rimanere in zona”.

