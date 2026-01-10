BRUZZANITI: a Catania il salto di qualità tanto atteso, dimostrando di essere all’altezza dei colori rossazzurri

Ritorno nel profondo sud per Giovanni Bruzzaniti. Il talentuoso calciatore calabrese, il cui ingaggio è stato fortemente voluto dal Catania con il benestare assoluto dello stesso Bruzzaniti ancor prima dell’ok del Pineto, prova ad esplodere in Sicilia. Dopo le esperienze iniziali con la scuola calcio USD Africo ed appena un anno vissuto alla Reggina – sua squadra del cuore -, ben presto Bruzzaniti si è trasferito al Nord. Tra il 2021 ed il 2024, invece, è stato un tesserato del Crotone ma la società rossoblu non ha mai puntato con decisione su di lui preferendo fargli maturare esperienza altrove.

Due stagioni addietro si è ritagliato qualche spazio a Crotone, tuttavia senza riuscire a dimostrare appieno il proprio valore. Poi, le annate super in Abruzzo e, adesso, la chance di spiccare il volo a Catania. Bruzzaniti desiderava ripartire da una grande piazza del sud. In C non poteva scegliere di meglio; giocare mediamente davanti a circa 18mila spettatori è un lusso per questa categoria e per un calciatore che vuole esaltarsi alle pendici dell’Etna, ben consapevole dell’importanza di giocare in un contesto del genere.

Bruzzaniti sa anche che in rossazzurro aumentano le responsabilità. Catania è una piazza totalmente diversa dalle altre in cui ha militato per tradizione, storia, cultura sportiva e bacino d’utenza. I tifosi ripongono grandi aspettative sul ragazzo, mister Toscano ha seguito con interesse in questi anni l’evolversi dei suoi progressi, ritenendolo un elemento in possesso di un ricco potenziale con prospettive elevate. Già nella passata stagione lo avrebbe accolto volentieri. Ora Bruzzaniti è chiamato a ripagare la fiducia, dimostrando di essere all’altezza di un salto di qualità così rilevante. Il calciatore classe 2000 ha preso al volo il treno per la Sicilia, fare bene sotto il vulcano è un’occasione che non poteva lasciarsi sfuggire. Ora sta a lui confermare, sul campo, di essere pronto e maturo per onorare i colori rossazzurri.

