BRUZZANITI: conosciamo meglio il calciatore classe 2000 che sogna di giocare in Serie A

Nei giorni scorsi abbiamo posto in evidenza l’importanza che Giovanni Bruzzaniti potrà assumere sul piano tattico per il Catania di mister Toscano, che ha individuato nel giocatore calabrese classe 2000 il profilo ideale per rimpiazzare l’infortunato Emmanuele Cicerelli. In questa sede riportiamo alcuni tratti salienti che aiutano a conoscere meglio lo stesso Bruzzaniti attraverso le tappe salienti del suo percorso di crescita. Partendo da un’ottima base: “La mia passione per il calcio è nata con me: quando vedevo un pallone ero sempre felice ed euforico”, parole del calciatore (fonte losportweb.com).

Tutto è cominciato con la scuola calcio USD Africo, vivendo 10 anni significativi, al punto da attirare l’attenzione della Reggina – sua squadra del cuore – rimanendovi però soltanto un anno perchè, per lavoro, i suoi genitori si sono trasferiti al Nord. Il cammino del ragazzo è proseguito presso la scuola calcio Inter Suno per 3/4 anni. Poi qualcuno ha intravisto le sue potenzialità e da lì è passato al Novara, formandosi sia come ragazzo che come calciatore nelle giovanili. Simone Fusaro e soprattutto Massimo Brambilla sono stati allenatori importanti all’interno del suo percorso. Al Gozzano ha vissuto le sue prime esperienze da professionista, deve tanto al direttore Alex Casella per essere stato il primo a credere in lui.

A Crotone, poi, ha trovato una società importante ma che su 4 stagioni lo ha mandato 3 volte in prestito. Si è ritagliato il proprio spazio mettendosi però in luce soprattutto altrove, collezionando 6 gol e 11 assist tra Pro Vercelli e Lucchese nel girone A e B. In seguito è arrivata l’esplosione a Pineto – 24 reti e 14 assist effettuati su 56 presenze – instaurando rapporti bellissimi un pò con tutti e trovando un ambiente che ha creduto in Bruzzaniti fin da subito. Ha incassato una forte fiducia, potendo esprimersi in campo al meglio delle proprie possibilità. Una scommessa vinta dal diesse Marcello Di Giuseppe che ha investito sul giocatore e oggi fa registrare una buona plusvalenza per il club abruzzese.

Come riporta La Casa di C, il suo esempio di ispirazione è Ivan Perisic, il croato ex Inter, che lo ha motivato a migliorarsi. Fuori dal campo si divide tra buone letture e il suo amato rito della partita alla PlayStation, mantenendo un equilibrio tra lavoro e svago. Un ragazzo che, con umiltà e passione, sta costruendo la sua carriera passo dopo passo con l’obiettivo di coronare il sogno di bambino: arrivare a giocare in Serie A. Lottando fino all’ultimo per raggiungerlo attraverso un miglioramento delle prestazioni settimana dopo settimana. Catania, in questo senso, può essere la scelta giusta per spiccare il volo.

