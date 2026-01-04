BRUZZANITI: i premi ricevuti nel 2025, a conclusione di un anno da incorniciare

Quello recentemente trascorso è stato un 2025 da incorniciere per Giovanni Bruzzaniti. Un anno importante con ciliegina sulla torta: il salto di qualità in una grande piazza come Catania, trovando rapidamente l’accordo con la società etnea, poi formalizzato alla riapertura ufficiale del calciomercato. Gol e assist hanno caratterizzato l’esperienza al Pineto nell’ultima stagione e mezza, ricevendo anche un paio di riconoscimenti quest’anno, a certificazione dell’ottimo percorso in biancazzurro.

Lo scorso mese di maggio il periodico “Cronache Abruzzesi” lo ha eletto miglior biancazzurro della stagione, contribuendo alla qualificazione ai playoff per la promozione in Serie B, miglior risultato della storia del Pineto. Ha ricevuto una targa al merito, accompagnata da 100 bottiglie di birra tedesca Landbier e omaggi del pastificio Regal. Prima ancora ha vinto la concorrenza di tutti ìin Serie C venendo premiato dall’AIC come Calciatore del mese di Febbraio. “Professionista dal 2018 quando indossava la maglia del Gozzano. Il primo vero salto della sua carriera è stato a Vercelli (stagione 21/22), dove il numero di presenze è iniziato a salire sensibilmente rispetto alle annate precedenti”, riportava l’AIC attraverso un nota, aggiungendo come Bruzzaniti fosse “l’anima di una squadra pronta a stupire fino alla fine”. Il calciatore calabrese che ha compiuto 25 anni a settembre, ha archiviato il 2025 con 13 gol e 9 assist. Adesso per lui inizia un nuovo capitolo, auspicando una lunga serie di successi con la maglia del Catania.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***