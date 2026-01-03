BRUZZANITI – Il d.s. del Pineto: “Giovanni voleva il Catania, decisivo il desiderio del ragazzo. Ha fatto la storia del nostro club”

Il direttore sportivo del Pineto Marcello Bruzzaniti parla così dell’operazione portata a termine col Catania, relativamente al passaggio in rossazzurro di Giovanni Bruzzaniti:

“Ripartiamo senza Bruzzaniti. Il nostro progetto è quello di valorizzare i giocatori, facendogli fare un percorso importante che poi sarà riconosciuto anche a noi come società. Il merito è delle risposte che dà la squadra. Per un anno e mezzo abbiamo avuto un giocatore che, numeri alla mano, ha fatto qualcosa davvero di importante se non straordinario. E’ giusto, al di là dell’aspetto economico, dare spazio anche alla volontà del ragazzo. La volontà è quella che fa la differenza. Anche perchè lasciarsi morire in mano un giocatore è la sconfitta più grande di una società. Siamo riusciti a tenerlo anche a fronte di offerte importanti in altre sessioni di mercato”.

“Noi non avevamo in programma la cessione di Bruzzaniti. Io ero convinto che avrebbe sempre risposto presente. Oggi questa convinzione non mancava, ma era importante prendere in considerazione un’offerta allettante per lui al di là del nostro pensiero. Non avremmo mai accettato l’offerta del Catania. I soldi contano sempre, ma non solo. Quando si parla di aziende, non sempre devi ragionare di pancia. Il nostro presidente ha ragionato col cuore, alla fine lo ha ceduto forse più per la volontà di Bruzzaniti perchè altrimenti sarebbe rimasto probabilmente qui a Pineto con un rinnovo di altri tre/quattro anni”.

“Siamo arrivati alla decisione di dare via un calciatore che ha fatto la storia di questa società da quando è in Lega Pro. Ci ha aiutato a crescere e noi abbiamo aiutato lui a crescere tanto. Parliamo del capocannoniere del girone, forse il giocatore che è stato più di impatto nella categoria in questi due anni. Per noi rimarrà un onore avere avuto in organico un calciatore del genere”.

