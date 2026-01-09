sabato, 10 Gennaio 2026
BRUZZANITI: il neo acquisto scalda i motori, primi allenamenti in rossazzurro

foto Catania FC

Ha completato la prima parte di stagione da grande protagonista con la maglia del Pineto, a suon di gol (9) e assist (8) tra campionato e Coppa Italia Serie C. Adesso per Giovanni Bruzzaniti comincia un nuovo capitolo alle falde dell’Etna. L’attaccante classe 2000 ha voluto fortemente il trasferimento in Sicilia, il Pineto avrebbe anche potuto trattenerlo ma di fronte alla volontà del ragazzo la dirigenza ha ritenuto opportuno non opporre resistenza, trovando rapidamente l’accordo con il Catania per la cessione. Un’operazione di cui si sta parlando spesso negli ambienti della Serie C tra addetti ai lavori e opinionisti, sottolineando la bontà dell’investimento effettuato dal Catania assicurandosi uno dei profili più importanti che attualmente offre il panorama calcistico di Lega Pro.

A Foggia è stato subito inserito nella lista delle convocazioni, non venendo però ritenuto dallo staff rossazzurro pronto per scendere in campo dopo attente valutazioni. Si è preferito dare la possibilità al giocatore di sostenere in settimana i primi allenamenti con il gruppo, una volta verificate meglio le condizioni fisiche (Bruzzaniti aveva riportato un piccolo acciacco prima di lasciare l’Abruzzo, ndr). Adesso, come spiegato dallo stesso Bruzzaniti, la testa è rivolta interamente al campo. L’ex giocatore del Crotone non vede l’ora di esordire al “Massimino”, potrebbe farlo domenica pomeriggio contro la Cavese in quello che rappresenta il primo confronto casalingo rossazzurro del 2026.

