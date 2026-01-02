venerdì, 2 Gennaio 2026
BRUZZANITI – Il Pineto: “Grazie Giovanni, ti auguriamo le migliori fortune”

Un’operazione da circa 400/500mila euro, quella portata a termine da Pineto e Catania per il trasferimento di Giovanni Bruzzaniti al club rossazzurro. Sicuramente una buona plusvalenza per le casse societarie abruzzesi. La società del presidente Silvio Brocco ci tiene a ringraziare pubblicamente il giocatore classe 2000 per l’importantissimo contributo offerto alla causa, realizzando 24 gol conditi da 14 assist in 56 presenze: “La Società ringrazia Giovanni per l’impegno, la professionalità e la serietà dimostrati durante il periodo trascorso in maglia biancazzurra in cui grazie alle sue reti e assist sono state scritte importanti pagine della storia del club, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera sportiva”. si legge in una nota. Il presidente del Pineto, ai microfoni de Il Centro ha aggiunto: “E’ un grandissimo giocatore. Ha dimostrato di stare bene qui a Pineto e io non posso che augurargli il meglio. È un giocatore che fa la differenza: con tutti i gol e gli assist che ha fatto, è chiaro sia stato attenzionato da società importanti che lottano per la promozione in B”.

