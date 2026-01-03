BRUZZANITI – L’allenatore del Pineto: “Contentissimo per lui, merita Catania. Ho provato commozione”

Le parole dell’allenatore del Pineto Ivan Tisci, a commento del trasferimento al Catania di Giovanni Bruzzaniti: “La cessione di Bruzzaniti è come la ciliegina sulla torta di un lavoro di grande crescita fatto dalla società, da un direttore che da due/tre anni lavora in un certo senso, dal mio staff, dai ragazzi. Giovanni ha risolto parecchie partite a supporto della squadra. Paradossalmente io sono felice per Giovanni, anche se vi può sembrare strano. Uno potrebbe pensare «come, hai perso il giocatore qualitativamente migliore della rosa!», ma io devo essere intellettualmente onesto. Sono stato giocatore, sono contentissimo che lui sia andato in una piazza importante perchè lo merita per quello che ha dato a noi, per quello che lui ha fatto per arrivarci. Quando l’ho abbracciato, ero insieme a lui commosso. Ho provato una commozione intesa come felicità, non è un dispiacere. Spero che Giovanni sia da esempio per i ragazzi che sono ancora qui, perchè magari i prossimi potrebbero essere loro”.

Su Filippo D’Andrea, attaccante in prestito dal Catania con cui si tratta la cessione a titolo definitivo agli abruzzesi, Tisci aggiunge: “D’Andrea ha un rendimento altissimo, forse gli manca qualche gol. Sono molto contento dei calciatori che abbiamo in organico”.

