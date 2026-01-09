venerdì, 9 Gennaio 2026
HomeCatania NewsBRUZZANITI: "Lottare su ogni pallone nel DNA di questo Catania. Uniti per...
Catania NewsFocusIntervisteMultimediaVideoPrimo Piano

BRUZZANITI: “Lottare su ogni pallone nel DNA di questo Catania. Uniti per andare lontano”

Redazione
By Redazione
0
305

Prime parole ufficiali da calciatore del Catania per Giovanni Bruzzaniti. Il neo acquisto rossazzurro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai canali social del club: “Sono felicissimo ed onorato di essere qui. Sono un ragazzo molto solare, allegro, amo scherzare con i compagni. Non vedo l’ora di giocare la mia prima partita in casa domenica contro la Cavese. Dal calcio ho imparato che il gruppo fa la differenza, bisogna sempre allenarsi forte e con convinzione. L’idea del Catania è quella di lottare fino alla fine su ogni pallone. Appartiene al DNA di questo Catania, dei miei compagni e dello staff. La parola d’ordine è consapevolezza. Bisogna essere consapevoli, io in primis e tutti i miei compagni, delle nostre caratteristiche e della nostra forze. Insieme possiamo e dobbiamo fare la differenza. NOI è una parola che comprende squadra, staff, tifosi e società. Più resteremo uniti, più andremo lontano. Forza Catania!”.

VIDEO: le parole di Bruzzaniti

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: Crisetig-Padova, il centrocampista spinge per il rinnovo
Articolo successivo
SERIE C: 21/a giornata, ecco le partite in programma
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency