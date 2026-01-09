BRUZZANITI: “Lottare su ogni pallone nel DNA di questo Catania. Uniti per andare lontano”

Prime parole ufficiali da calciatore del Catania per Giovanni Bruzzaniti. Il neo acquisto rossazzurro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai canali social del club: “Sono felicissimo ed onorato di essere qui. Sono un ragazzo molto solare, allegro, amo scherzare con i compagni. Non vedo l’ora di giocare la mia prima partita in casa domenica contro la Cavese. Dal calcio ho imparato che il gruppo fa la differenza, bisogna sempre allenarsi forte e con convinzione. L’idea del Catania è quella di lottare fino alla fine su ogni pallone. Appartiene al DNA di questo Catania, dei miei compagni e dello staff. La parola d’ordine è consapevolezza. Bisogna essere consapevoli, io in primis e tutti i miei compagni, delle nostre caratteristiche e della nostra forze. Insieme possiamo e dobbiamo fare la differenza. NOI è una parola che comprende squadra, staff, tifosi e società. Più resteremo uniti, più andremo lontano. Forza Catania!”.

VIDEO: le parole di Bruzzaniti

