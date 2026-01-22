BUSCE’ (all. Cosenza): “Catania? Facciamoci un bell’esame di coscienza e recuperiamo le forze mentali”

L’allenatore del Cosenza Antonio Buscè commenta con legittima insoddisfazione la brutta prova offerta dalla propria squadra nel recente turno di campionato contro il Crotone, riuscito ad imporsi per 0-2 al San Vito-Marulla senza troppi sforzi:

“Questo momento va assorbito in maniera equilibrata. Contro il Crotone siamo stati una squadra invisibile, meritando di perdere ma mettendoci tanto del nostro. Partita brutta. Ho visto un Cosenza scarico fisicamente e mentalmente, che dopo il gol ha smesso di giocare e quasi gettato la spugna. Non era mai successo prima, non è da noi. Venivamo da una bella prestazione a Salerno, non mi è piaciuto l’atteggiamento. Un pò di stanchezza è fisiologica, ma dobbiamo rialzare la testa e farci un bell’esame di coscienza. Spero sia stato un caso isolato e che ci abbia dato una scossa”.

“Ora si va a Catania con le ossa rotte e la panchina cortissima? Bisogna giocarla. Cerchiamo di recuperare le forze soprattutto mentali. Sappiamo che questo sarebbe stato un mese tremendo per noi contro squadre importanti, da affrontare con grande voglia. Ci può stare, ma se questa prestazione la subiamo e ce la portiamo dietro diventa un problema. Una prestazione come quella contro il Crotone, semmai, ti porta a toccare qualche corda sull’orgoglio dei ragazzi. Rialziamoci”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***