domenica, 11 Gennaio 2026
CALCIO FEMMINILE: Catania Women campione d’inverno, battuto il Lecce

foto Catania FC

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Grazie all’ottava vittoria in questo campionato, il Catania Women si è laureato con una giornata d’anticipo campione d’inverno nel girone D del campionato di Serie C femminile: a Lecce, le rossazzurre si sono imposte in rimonta replicando alla rete giallorossa, firmata da Kull in avvio di gara con una punizione da trenta metri spedita all’incrocio dei pali, con una tripletta dell’incontenibile Kristina Teern, subentrata al 14° della ripresa e a segno al 15°, al 20° e al 23°, capitalizzando due assist di Mari Liis Lillemäe e uno di Irene Divittorio. Le ragazze allenate da Silvestro Reitano hanno messo in mostra lucidità dopo lo svantaggio, carattere nell’espressione in crescendo e qualità per lo sviluppo di numerose occasioni. Dopo un turno di riposo, Pietrini e compagne torneranno in campo domenica 25 gennaio: a Nesima, sfida al Colleferro.  

Serie C Femminile – Girone D, decima giornata 
Domenica 11 gennaio – Campo Sportivo “La Torre” di Castrignano de’ Greci (Lecce)

Lecce-Catania 1-3
Reti: pt 2° Kull (L); st 15° Teern, 20° Teern, 23° Teern.

Lecce: 18 Garzya; 4 Carrapa (45°st 27 Cudazzo), 8 Felline (K), 9 La Donna (25°st 21 Renna), 10 Labianca (35°st 6 Carluccio), 11 De Vito (VK) (43°st 2 Grande), 17 Kull, 23 Bertè, 24 Porrino (16°st 19 Scardino), 26 I.Ingrosso, 92 Megna. A disposizione: 1 Preito, 12 Serio; 5 A.Ingrosso, 13 Guido, 16 Tondo, 21 Nutricati. Allenatrice: Vera Indino.

Catania: 71 Macera; 2 Pietrini (K) (38°st 91 Romano), 6 Risina, 7 Basilotta (14°st 13 Teern), 10 Cammarata (VK) (35°st 4 Lanteri), 11 Martinelli (28°st 99 Sgambato), 12 Fiorella (11°st 72 Lillemäe), 22 Panarello, 23 Palts, 30 Vacchino, 77 Divittorio. A disposizione: 1 Orlando; 9 Sciuto, 14 Russo, 17 Milazzo. Allenatore: Silvestro Reitano.

Ammonizione: I.Ingrosso (L).
Tempi di recupero: pt 1’; st 3’.
Arbitro: Giuseppe Vittorio De Monte (Lecce).
Assistenti: Spagnolo (Lecce) e Carrozzo (Lecce).

