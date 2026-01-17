CALCIO FEMMINILE: la rossazzurra Crimi convocata dalla Rappresentativa Regionale Under 15

Clelia Crimi, centrocampista rossazzurra classe 2011, figura tra le diciotto atlete convocate dal Responsabile Tecnico della Rappresentativa Regionale Femminile Under 15, Angelo Grigoli, per la fase preliminare del Torneo “Calcio +15” in programma domenica 18 gennaio a Brembate (Bergamo). La giovane calciatrice proveniente dall’Accademy Ciccio Lofi è approdata in maglia rossazzurra ad agosto. Recentemente è stata convocata per l’Evolution Programme, percorso di formazione tecnico-sportiva ed educativa rivolta al territorio e a tutti i soggetti coinvolti nella crescita dei calciatori e delle calciatrici.

