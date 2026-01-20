CALCIO IN PROVINCIA: Acireale, mano pesantissima del Giudice Sportivo con anche un giocatore squalificato per un anno

Domenica scorsa Acireale e Igea Virtus, in Serie D, hanno dato vita ad una partita ricca di gol, terminata con il risultato di 3-3, valida per la seconda giornata di ritorno del girone I. Si sono, tuttavia, verificati anche alcuni episodi gravi che hanno spinto il Giudice Sportivo a sanzionare pesantemente l’Acireale Calcio. Innanzitutto infliggendo due gare effettive con decorrenza immediata, in campo neutro a porte chiuse e un’ammenda di 4mila euro “per avere, al termine della gara, una ventina di persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco tentando di raggiungere l’Arbitro mentre gli rivolgevano espressioni offensive e minacciose. Uno dei medesimi afferrava l’Ufficiale di gara per un braccio che stringeva con forza mentre gli rivolgeva frasi offensive e intimidatorie, incitava i presenti ad assumere condotte violente e lui stesso tentava di colpirlo con una gomitata ad un fianco. Si rendeva necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine che scortavano gli Ufficiali di gara verso gli spogliatoi, mentre venivano accerchiati da dirigenti e calciatori della società. Nella circostanza l’Arbitro veniva colpito al gluteo destro con un calcio, mentre altra persona non identificata tentava di colpire un AA con una gomitata”.

Tra i dirigenti inibito Stefano Maiorano fino al 20 marzo 2026, “per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara“. Squalifiche in serie per i calciatori dell’Acireale. Cinque gare di stop per Luis Sebastien Demoleon “per avere rivolto espressioni offensive e irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara. Alla notifica del provvedimento disciplinare permaneva sul terreno di gioco per circa un minuto reiterando la condotta”, quattro a carico di Samuele Puglisi “per avere, calciatore in panchina, ricolto espressioni offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale”. Il provvedimento più duro arriva nei confronti del brasiliano Ongilio Alvaro Iuliano, squalificato fino al 20 gennaio 2027, “per avere, al termine della gara, inseguito l’Arbitro fino all’ingresso degli spogliatoi tentando di colpirlo reiteratamente con pugni e gomitate, alcune delle quali sfioravano l’Ufficiale di gara, e non riuscendo nell’intento solo grazie alla presenza dalle Forze dell’Ordine”.

