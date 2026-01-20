CALCIO SICILIANO – Antonini (Pres. Trapani): “Il 22 gennaio mi aspetto un paio di punti di penalizzazione”

7 punti di penalizzazione per le violazioni amministrative alla scadenza del 16 ottobre, sanzione che si è andata ad aggiungere al -8 di inizio stagione (per un totale di -15) legato alla vicenda dei crediti di imposta rivelatisi inesistenti. C’è attesa per capire quale sarà il futuro del Trapani e se davvero i granata verranno esclusi dal campionato, minandone la regolarità. Giovedì 22 gennaio il Trapani sarà di nuovo di fronte al Tribunale Federale Nazionale per le violazioni relative alle scadenze del 16 dicembre. L’addebito più pesante rimane quello del mancato pagamento delle rate di Irpef e Inps.

Il presidente Valerio Antonini è intervenuto sul tema è intervenuto nel corso di ‘SiraPodcast’, trasmissione di SiracusaFans: “Giovedì prossimo c’è l’udienza al Tribunale Federale Nazionale. Ho letto le carte e le memorie difensive del nostro avvocato straordinario, Paolo Rodella: non ci sono normative che portino all’esclusione del Trapani Calcio nella maniera più assoluta. Sono molto convinto che non ci siano elementi per l’esclusione; probabilmente, nelle more di come ci hanno trattato, un paio di punti di penalizzazione me li aspetto, ma non di più. Se fosse così, vincendo nelle sedi civili avremo l’opportunità di riavere i punti tolti e potremo fare i playoff, come ho chiesto a tutta la squadra di rimanere concentrati”.

Da quanto appreso in queste ore (fonte La Gazzetta dello Sport), qualora la procura richiedesse una nuova sanzione in termini di punti di penalizzazione in classifica nei confronti del Trapani, la data che potrebbe sancire l’esclusione dal campionato sarebbe quella del 16 febbraio nel caso in cui non venissero saldate tutte le pendenze almeno fino a ottobre 2025 compreso.

