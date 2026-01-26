CALCIO SICILIANO – Aronica (all. Trapani): “Stipendi pagati, ci giocheremo le nostre carte da qui a fine stagione”

Allarme rientrato in casa Trapani? L’allenatore Salvatore Aronica interviene in sala stampa, commentando la vittoria sul campo della Casertana ed il futuro granata in questa stagione:

“Ci siamo sempre isolati dai problemi extra calcistici, nonostante le difficoltà a livello numerico i ragazzi si sono continuati ad impegnare andando a vincere sul campo di una squadra messa molto bene in classifica. Al netto della penalizzazione i ragazzi avrebbero un piazzamento migliore della Casertana, questo gruppo mi riempie d’orgoglio. La trasferta è stata organizzata tra virgolette al 90′, perchè aspettavamo notizie concrete dalla Lega. Vittoria che ci dà morale e ci consente di guardare avanti con grande entusiasmo”.

“Il futuro lo vedo roseo. Ritengo che siamo l’unica società in tutta la Lega Pro ad avere già pagato la mensilità di novembre, prima di partire il presidente ha pagato gli stipendi a tutta la squadra. Si è passati da notizie poco confortanti a questo scenario. Il presidente ha fatto la grande promessa che, in caso di vittoria a Caserta, avrebbe pagato anche il mese di dicembre, quindi non posso immaginare un futuro più roseo di questo. C’è rammarico per la seconda penalizzazione perchè se si fosse stati un pò più attenti e accorti saremmo partiti solo con l’handicap iniziale e magari avremmo fatto un campionato diverso. Ripeto, vedo un futuro roseo. Da qui a fine stagione ci giocheremo le nostre carte nel migliore dei modi”.

“Abbiamo perso giocatori di valore che sono andati a rinforzare squadre d’importanza rilevante come Salernitana, Catania e Casarano. A testimonianza del fatto che il Trapani aveva organizzato e creato una rosa di spessore. Le vicissitudini societarie e le penalizzazioni hanno fatto sì che calciatori di un certo livello guardassero ai propri interessi ma siamo un gruppo solido. Sono arrivati due acquisti, ora lavoriamo per portare la rosa a 23. Da qui al 2 febbraio sono sicuro che riorganizzereremo l’organico al meglio”.

