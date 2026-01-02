venerdì, 2 Gennaio 2026
HomeCalcio CataniaCALCIO SICILIANO - Davis (Pres. ACR Messina): "Apprezzo i consigli di Pelligra....
Calcio CataniaCalcio SicilianoDerbyIntervisteSerie D

CALCIO SICILIANO – Davis (Pres. ACR Messina): “Apprezzo i consigli di Pelligra. Facendo le cose giuste, tornerà il derby col Catania”

Redazione
By Redazione
0
292
foto Messina Nel Pallone

Justin Davis, presidente dell’ACR Messina ed esponente del Racing City Group che ha rilevato il club peloritano in Serie D, parla dell’amicizia con il patron del Catania Rosario Pelligra ai microfoni de La Sicilia:

“Ci siamo scambiati gli auguri. Ross è un imprenditore che fa calcio da diversi anni e conosce molto bene ciò che un club rappresenta e quanto questo percorso possa essere impegnativo. Il messaggio principale è stato semplice: pazienza, struttura e rispetto per la città. Un consiglio che apprezzo profondamente. L’Australia è una parte fondamentale della nostra visione a lungo termine. Non si tratta solo di calcio, ma di istruzione, percorsi di crescita e di creare un ponte con il mondo. Mi aspetto che il progetto cresca in modo costante e diventi una piattaforma solida per giovani talenti e opportunità internazionali. I tifosi messinesi vorrebbero rivedere il derby col Catania? Il nostro percorso è ancora lungo. L’obiettivo ora è costruire basi solide. Se faremo le cose nel modo giusto, quel derby arriverà e avrà ancora più valore quando succederà”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
GRELLA: “Pelligra ha coperto le perdite del club. Torre del Grifo, scenario e tempistica dei lavori. Vogliamo diventare l’Atalanta del futuro”
Articolo successivo
CATANIA SOCIAL – Caturano: “Un 2025 fatto di salite. Guardo al nuovo anno con fiducia e desiderio di qualcosa di migliore”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency