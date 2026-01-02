CALCIO SICILIANO – Davis (Pres. ACR Messina): “Apprezzo i consigli di Pelligra. Facendo le cose giuste, tornerà il derby col Catania”

Justin Davis, presidente dell’ACR Messina ed esponente del Racing City Group che ha rilevato il club peloritano in Serie D, parla dell’amicizia con il patron del Catania Rosario Pelligra ai microfoni de La Sicilia:

“Ci siamo scambiati gli auguri. Ross è un imprenditore che fa calcio da diversi anni e conosce molto bene ciò che un club rappresenta e quanto questo percorso possa essere impegnativo. Il messaggio principale è stato semplice: pazienza, struttura e rispetto per la città. Un consiglio che apprezzo profondamente. L’Australia è una parte fondamentale della nostra visione a lungo termine. Non si tratta solo di calcio, ma di istruzione, percorsi di crescita e di creare un ponte con il mondo. Mi aspetto che il progetto cresca in modo costante e diventi una piattaforma solida per giovani talenti e opportunità internazionali. I tifosi messinesi vorrebbero rivedere il derby col Catania? Il nostro percorso è ancora lungo. L’obiettivo ora è costruire basi solide. Se faremo le cose nel modo giusto, quel derby arriverà e avrà ancora più valore quando succederà”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***