CALCIO SICILIANO – Enna Calcio: “Dal Catania arriva in prestito Manganaro, giovane di grande prospettiva”

Nuova esperienza professionale per Francesco Manganaro, giovane attaccante di proprietà del Catania. Classe 2007, Manganaro riparte dal campionato di Serie D avendo formalizzato l’accordo per il trasferimento in prestito all’Enna Calcio. La società ennese ha diffuso il seguente comunicato stampa:

“L’Enna continua a muoversi con grande intelligenza sul fronte del mercato giovanile, confermando la volontà di investire su profili freschi e di sicuro avvenire. L’Enna Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Calcio Catania le prestazioni sportive di Francesco Manganaro, attaccante classe 2007, proveniente dalla formazione Primavera 3 rossazzurra guidata da Marco Biagianti. Giovane di grande prospettiva, Manganaro è un profilo offensivo duttile, capace di interpretare più ruoli nel reparto avanzato, mettendo a disposizione della squadra qualità tecniche, dinamismo e disponibilità al lavoro”.

“Il calciatore si è unito al gruppo dello staff tecnico guidato da Francesco Passiatore e potrà già essere a disposizione in vista della trasferta in casa del Savoia. L’Enna Calcio ringrazia il Calcio Catania per la collaborazione e augura a Francesco una stagione ricca di crescita e soddisfazioni in maglia gialloverde. Benvenuto a Enna, Francesco!”.

