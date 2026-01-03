CALCIO SICILIANO: “Trapani deferito, rischio nuova penalizzazione”

Nei giorni scorsi è arrivato il deferimento nei confronti del Siracusa, che porterà con ogni probabilità ad una penalizzazione in termini di punti in classifica. Nelle ultime ore anche il Trapani, che ha già ricevuto nei mesi scorsi una penalità di 8 punti, è stato deferito dal procuratore federale al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare per una serie di violazioni di natura amministrativa.

“Valerio Antonini, Vito Giacalone e Andrea Oddo, rispettivamente presidente e procuratori della società, sono stati deferiti per non aver provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2025, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2025 in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti per le citate mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati nonché per non aver provveduto al versamento della quarta e quinta tranche delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza rispettivamente entro le mensilità di agosto e settembre 2025, oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 stipulato con Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Trapani”, si legge in una nota diffusa dalla Figc che aggiunge: “I tesserati sopra indicati, inoltre, sono stati deferiti per aver effettuato i pagamenti degli emolumenti dovuti ai tesserati, delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2025, attraverso bonifici bancari e addebiti su conti correnti diversi dal conto corrente intestato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. e dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali”.

Il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Nicola Binda commenta così, via social, la notizia del deferimento: “Il Trapani, che continua a ritenersi danneggiato e perseguitato, è stato deferito per una lunga serie di inadempienze amministrative, come il mancato rispetto della scadenza del 16 dicembre e alcuni pagamenti fatti da un conto diverso da quella della società. Impossibile quantificare i punti di penalizzazione, tanti sono i capi d’imputazione….”.

