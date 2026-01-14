mercoledì, 14 Gennaio 2026
CALCIO SICILIANO – Trapani, il giornalista Nicola Binda: “Rischio esclusione dal campionato”

Il giornalista de L’a Gazzetta dello Sport’ Nicola Binda, su Facebook, si è espresso in questi termini sul ricorso al Consiglio di Stato del Trapani: “Anche il Consiglio di Stato respinge l’istanza del Trapani. E adesso il 22 può arrivare un’altra penalizzazione: potrebbero esserci gli estremi per l’esclusione dal campionato”.

La prossima data da segnare in rosso è quella del 22 gennaio quando il Tribunale Federale Nazionale discuterà su un nuovo deferimento dei siciliani per non aver provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2025, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2025 in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti per le citate mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati nonché per non aver provveduto al versamento della quarta e quinta tranche delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza rispettivamente entro le mensilità di agosto e settembre 2025, oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 stipulato con Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Trapani”. E non solo perché al club è stato inoltre contestato “di aver effettuato i pagamenti degli emolumenti dovuti ai tesserati, delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2025, attraverso bonifici bancari e addebiti su conti correnti diversi dal conto corrente intestato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. e dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali. (…) Alla società, inoltre, è stata contestata la recidiva, ex art.18, comma 2, C.G.S.”.

Il rischio è che la stagione, dopo il disastro relativo alla squadra di basket, si trasformi in un incubo a tutti gli effetti anche per la Trapani calcistica. L’eventuale esclusione del club granata dal campionato di Serie C, oltre che un danno enorme per il calcio trapanese andrebbe a falsare il campionato perchè verrebbe riscritta la classifica annullando tutti i risultati conseguiti dai siciliani esattamente come era già successo nella scorsa stagione per Taranto e Turris. Nelle zone alte a rimetterci sarebbe il Benevento (-3), l’unica ad aver battuto la squadra di Antonini che ha pareggiato con Catania, Salernitana e Cosenza mentre i punti della Casertana resterebbe gli stessi avendo perso il match contro la compagine di mister Aronica.

