Calciomercato da grande, il Catania non ha badato a spese

Il sipario sul mercato si chiude, le luci restano accese sul campo. Con le parole di Mimmo Toscano, ieri, il Catania certifica la fine della campagna di rafforzamento e consegna agli atti un gennaio che merita senza esitazioni un voto alto, altissimo: 9 in pagella.

Non era un mercato banale, tutt’altro. Andava affrontato come una partita sporca, di quelle in cui servono lucidità e nervi saldi. Gli etnei dovevano rimediare a infortuni pesanti, di lungo corso, che avevano scavato voragini nell’organico. E farlo a gennaio, quando le occasioni vere sono poche e spesso costose, è sempre un esercizio di equilibrio sul filo. Il Catania, invece, non ha tentennato. Ha aperto il portafoglio e, soprattutto, ha aperto una linea chiara: sostenere una squadra che oggi è lì, a giocarsi il primo posto, e che non può permettersi di rallentare proprio ora.

La società ha scelto di non lesinare. Un segnale forte che racconta ambizione e responsabilità. Perché quando sei in corsa, quando il traguardo si intravede tra la nebbia del campionato, fermarsi equivale a tradire il lavoro fatto. E allora dentro rinforzi veri, pensati, funzionali. Da Bruzzaniti a Miceli passando per Ponsi e Cargnelutti, fino a Di Noia, il filo conduttore è evidente: esperienza, spessore tecnico, qualità umane. Non figurine, ma uomini prima ancora che calciatori, capaci di entrare in uno spogliatoio che andava protetto, non scosso. Gestita in maniera ottima anche la questione rinnovi.

In questo senso va sottolineato il lavoro del direttore sportivo Ivano Pastore, che ha operato con criterio e visione, cucendo addosso alla squadra innesti coerenti con l’identità costruita. Ottimo anche il lavoro della società, presente, concreta, pronta a sostenere con i fatti il progetto tecnico.

Ora, però, il mercato è storia. La palla torna a rotolare e il peso passa sulle spalle di Toscano e dei suoi ragazzi. Le condizioni per sognare ci sono tutte. La strada è stata spianata, gli strumenti messi sul tavolo. Adesso serve l’ultimo passo, quello più difficile: trasformare l’ambizione in realtà. Il salto di categoria, la Serie B, non è più solo un’idea suggestiva. È una meta dichiarata. E il Catania, finalmente, sembra avere tutto per provare a raggiungerla.

